Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα από την εκπομπή «Χορεύοντας στο ρυθμό του Σουίνγκ» του ΕΡΤNews Radio105,8

Αύριο, Πρωτομηνιά, στις 23:00, στο ΕΡΤnews Radio 105.8, και την εκπομπή «Χορεύοντας στο ρυθμό του Σουίνγκ» του Πανταζή Τσάρα, θα μεταδοθεί ένα αφιέρωμα στον αξέχαστο συνθέτη, πιανίστα, τραγουδοποιό και τζαζίστα Μίμη Πλέσσα, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους (και κάτι μέρες) από τον θάνατό του. Ο Πλέσσας σε ηλικίας 15 ετών έγινε ο πρώτος σολίστ πιάνου στο τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.

Καλεσμένοι στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ θα είναι η σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, Λουκίλα Καρρέρ (μουσικός παραγωγός), δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο υιός του Αντώνης Πλέσσας (συνθέτης, παραγωγός και εκπαιδευτικός) καθώς και η επί χρόνια παραγωγός του Έλλη Ρουμπέν.

Στην διάρκεια της εκπομπής θα βγουν στον «αέρα» κλασικά τραγούδια του μεγάλου συνθέτη από το τρίο του πιανίστα, συνθέτη και αυτοσχεδιαστή Γιώργου Τσώλη, με τον ίδιο στο πιάνο, τον Κίμωνα Καρούτζο στο όρθιο μπάσο, τον Γιώργο Μανιάτη στα ντραμς και στο τραγούδι τον Σπύρο Κλείσσα και την Εύη Σιαμαντά, που επανειλημμένα είχαν συνεργαστεί με τον μεγάλο μουσικό.

Μια μουσική συνάντηση ιδιαίτερη με έναν «οικογενειακό» χαρακτήρα και σε ρυθμούς και μελωδίες τζαζ – τη μεγάλη αγάπη του Μίμη Πλέσσα.

