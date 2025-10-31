Ελληνικά ΜΜΕ: «Τάπα» στην τηλεόραση από τα social media – Η ετυμηγορία του Ευρωβαρόμετρου

Στον παγκόσμιο χάρτη η φράση «η τηλεόραση είναι ο βασιλιάς των ΜΜΕ» αντανακλά την κυρίαρχη θέση που κατείχε η τηλεόραση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πολλά χρόνια, λόγω της μεγάλης απήχησής της και της δυνατότητας να επικοινωνεί μηνύματα με οπτικοακουστικό τρόπο, αν και με την εδραίωση και ανάπτυξη του διαδικτύου ο «θρόνος» της μάλλον τρίζει.

Ειδικά στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι άνθρωποι μάλλον απομακρύνονται από τα καθιερωμένα – παραδοσιακά Μέσα, συγκριτικά με τον μέσο Ευρωπαίο, και στρέφονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για ενημέρωση σε κοινωνικά – πολιτικά ζητήματα.

Αν και για το 71% των Ευρωπαίων η τηλεόραση παραμένει το κύριο μέσο ενημέρωσης, στην Ελλάδα το ποσοστό πέφτει στο 54%.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουνίου με online ερωτηματολόγιο δείχνει ότι το 56% των Ελλήνων ενημερώνονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facwebook, YouTube, Instargram, Tik Tok κλπ), έναντι του μέσου όρου των 40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ότι αφορά στα παραδοσιακά ΜΜΕ η πυκνή έως συχνή επιλογή ενημέρωσης στην Ευρώπη διαμορφώνεται στο 67% ενώ στην Ελλάδα 53%.

Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα στις ψηφιακές πηγές. Στην Ε.Ε. εκείνοι που κάνουν χρήση από «αρκετές φορές την ημέρα» έως «μια φορά» ημερησίως σταθμίστηκαν σε ποσοστό 59%. Σε εμάς το ποσοστό είναι 74%.

Στο Ευρωβαρόμετρο για τα Social Media εξετάστηκε και το ενδεχόμενο οι πολίτες να έπεσαν «θύματα» παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων.

Το ποσοστό των Ελλήνων που απάντησαν ότι εκτέθηκαν σε τέτοιου είδους ενημέρωση από «πολύ συχνά» έως «συχνά» υπολογίστηκε στο 42%, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό ήταν επτά μονάδες κάτω.

Ένας στους δύο Έλληνες (49%), εξάλλου, δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μηχανές αναζήτησης για ενημέρωση σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα, έναντι 40% στην ΕΕ, και το 41% χρησιμοποιεί πλατφόρμες βίντεο όπως το YouTube, συγκριτικά με 26% στην ΕΕ.

Μόλις το 34% των Ελλήνων δηλώνει ότι προτιμά εφημερίδες, περιοδικά ή τις διαδικτυακές εκδόσεις τους, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (41%).

Διαβάστε επίσης:

Naftemporiki TV: Το πρωτοπόρο επιχειρηματικό – οικονομικό κανάλι παρουσίασε επισήμως το πρόγραμμά του (Videos)

Alpha: Σήμερα η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» – Έρχεται με 60 φρέσκα επεισόδια

MEGA: Το «MEGAStories» ανοίγει τη συζήτηση για το ευαίσθητο ζήτημα της ευθανασίας