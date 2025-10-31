Alpha: Σήμερα η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» – Έρχεται με 60 φρέσκα επεισόδια

Επί σχεδόν ένα χρόνο στην επικαιρότητα των τηλεοπτικών δρώμενων, «ψηλά» ως θέμα ήταν το reunion των ηθοποιών που «απογείωσαν» τη κωμική σειρά «Το σόι σου» του Alpha και η συζήτηση για έναν νέο κύκλο επεισοδίων.

Η σειρά και τεκμηριωμένα σημείωσε επιτυχία, συγκαταλέγεται στις δημοφιλείς της ελληνικής τηλεόρασης και παρά τις αδιάκοπες επαναληπτικές μεταδόσεις από το 2019 και έπειτα, επεισόδια της όποτε κι αν προβάλονταν, σχεδόν πάντα εμφανίζονταν στο καθημερινό Top 10 της Nielsen με τις εκπομπές που σημείωναν τις καλύτερες τηλεθεαματικότητες.

Ο Alpha είχε καθιερώσει μάλιστα, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, μετάδοση διπλών επεισοδίων δύο (ή και τρείς) φορές την ημέρα – είχε σχολιαστεί προσφάτως από την Ρένια Λουιζίδου, τη Χαρούλα Χαμπέα της σειράς, και όχι άδικα, – εν τούτοις κάθε φορά οι μετρητές τηλεθέασης «έγραφαν» με τον ίδιο – αμείωτο-ρυθμό.

Από τις 25 Ιουνίου 2019, ημερομηνία προβολής του τελευταίου -307ου- επεισοδίου της σειράς, έπειτα από πέντε σεζόν, η ευρύτερη κοινή αίσθηση ήταν ότι υπήρχε μια εκκρεμότητα με το «Σόι σου», ότι με το φινάλε του της πέμπτης σεζόν σαν να είχε μπει μια «άνω τελεία» και οι τηλεθεατές περίμεναν να δουν- κάποια στιγμή- τη συνέχεια.

Η κοινωνική επιθυμία-αίτημα, που εκφράστηκε με τις τηλεθεαματικότητες, φαίνεται ότι ήταν ταυτόσημη και για τους συντελεστές της σειράς, εν τέλει και για την εταιρεία παραγωγής και τον τηλεοπτικό σταθμό.

Περίπου από την αρχή της χρονιάς ξεκίνησε πιο έντονα η συζήτηση για το αν και το πότε θα δούμε τον έκτο κύκλο επεισοδίων, αν θα είναι όλοι οι ηθοποιοί που κέρδισαν την αγάπη του κόσμου.

Ώσπου στις 23 Ιουνίου 2025 και με τη «βούλα» του… κράτους μπήκε τέλος στη σεναριολογία και κατέστη σαφές ότι – επιτέλους- το «Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια.

Το σύνθημα «ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη», εκπληρώνοντας ένα αίτημα της κοινωνίας των τηλεθεατών, βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή του σήμερα στις 20.00. Το πρώτο – και μάλιστα – διπλό επεισόδιο της έκτης σεζόν της σειράς «Το σόι σου» αποτελεί γεγονός.

Και θα είναι όλοι εκεί ανεξαιρέτως από τα δύο σόγια: Μελέτης Ηλίας, Βάσω Λασκαράκη, Παύλος Ορκόπουλος, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Γιάννης Δρακόπουλος, Ευθύμης Ζησάκης, Σόλων Τσούνης, Βίβιαν Κοντομάρη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γωγώ Καρτσάνα, Βάσια Γκολφινοπούλου, Ηλιάνα Γαλάνη.

Η σκηνοθεσία είναι του Σταμάτη Πατρώνη (ήταν ο σκηνοθέτης στα επεισόδια της πέμπτης σεζόν- είχαν προηγηθεί οι Νίκος Ζαπατίνας, Γιώργος Σιούγας, Ανδρέας Μορφονιός, Αντώνης Αγγελόπουλος).

Ο νέος κύκλος θα αποτελείται από 60 επεισόδια τα οποία θα προβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα από τον ALPHA, με τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου ξανά σε απρόβλεπτες καταστάσεις και μπελάδες.

Στο φινάλε του πέμπτου κύκλου επεισοδίων στις 25 Ιουνίου του 2019, η Λυδία και ο Σάββας είχαν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί μεταφέρθηκαν και η Χαρούλα με τον Βαγγέλη που βρήκαν αφορμή να βρίσκονται κοντά στη Λυδία για να τη βοηθούν αλλά και η Αλεξάνδρα με τον Μενέλαο.

Παράλληλα, ο Βαγγέλης έχει παραχωρήσει την αλυσίδα κρεοπωλείων του στον Μιχάλη ενώ η Αντωνία και ο Κωνσταντίνος έμεναν με τον γιο τους στο πατρικό των Τριανταφύλλου στην Κηφισιά. Από αυτό το σημείο, ξεκινά ο νέος κύκλος της σειράς «Το σόι σου».

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να «κυνηγάει» μια θέση στο Δημόσιο και η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ.

Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει, ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά.

Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται.

Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!

Καθώς το σενάριο μεταφέρεται έξι χρόνια μετά, αρκετοί είναι και οι νέοι (και ηλικιακά) ηθοποιοί που μπαίνουν στην πρωταγωνιστική ομάδα για να υποδυθούν τα παιδιά των κεντρικών χαρακτήρων.

Μεταξύ αυτών, ο έφηβος Μένιος (Αναστάσης Κούγιας), γιος του Κωνσταντίνου από τον πρώτο του γάμο, ο γιος του Διονύση και της Αλίνας καθώς και το εξάχρονο υιοθετημένο παιδί του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας.

Διαβάστε επίσης

ΑΝΤ1: Αχιλλέας Μπέος – Νίκος Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» στην αλλαγή της ημέρας

Ισχυρό δίπολο τηλεθέασης από «Άγιο έρωτα» και «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την Τετάρτη (29/10)

«Stranger Things»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer για τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο (photos/videos)





