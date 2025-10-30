search
ΑΝΤ1: Αχιλλέας Μπέος – Νίκος Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» στην αλλαγή της ημέρας

Τον κύκλο εκπομπών «Ενώπιος Ενωπίω» της σεζόν ανοίγει σήμερα τα μεσάνυχτα ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο του τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο. Ο δήμαρχος αφηγείται την πολυτάραχη ζωή του.

Αναφέρεται στα χρόνια του στις ΗΠΑ, τα δύο διαζύγια, μιλά για την ενασχόλησή του με τον χώρο της νύχτας, την επιστροφή στην Ελλάδα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο.

Εξηγεί πώς κατάφερε να εκλεγεί τρεις φορές Δήμαρχος Βόλου και συζητά τις δημόσιες τοποθετήσεις του, που προκαλούν πλήθος αντιδράσεων.

