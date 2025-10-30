Ισχυρό δίπολο τηλεθέασης από «Άγιο έρωτα» και «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την Τετάρτη (29/10)

Ο «Άγιος έρωτας» έχει τους… πιστούς του. Ακόμα και με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», που έκανε πρεμιέρα χθες και ήταν «απέναντι», πάνω από 950.000 τηλεθεατές είχαν συντονιστεί στον Alpha.

Καλή ήταν η εκκίνηση του Λάκη Λαζόπουλου και από ότι έδειξε η Nielsen ήταν αρκετοί εκείνοι που περίμεναν την έναρξη των σατιρικών εκπομπών του με έντονα τα καλλιτεχνικά στοιχεία. Το σχεδόν 8% τηλεθέασης για το είδος της εκπομπής του Mega που κατάφερε εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού είναι υπολογίσιμο.

Παρόμοια δυναμική με το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ανέπτυξε η επίσης δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς» με το «Grand Hotel» να συνδιαμορφώνει την πρώτη τετράδα των δημοφιλέστερων εκπομπών της Τετάρτης.

Έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι στο χθεσινό Top 10 κυριάρχησαν οι προτάσεις του Alpha καταφέρνοντας κλιμακούμενη συγκέντρωση τηλεθεατών από νωρίς το απόγευμα με το «Deal» έως σχεδόν τα μεσάνυχτα με την κοινωνική δραματική σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τις ενάρξεις και λήξεις μεταδόσεων των εκπομπών στο τηλεβαρόμετρο της Nielsen.

