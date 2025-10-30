search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:55
30.10.2025 16:54

Ισχυρό δίπολο τηλεθέασης από «Άγιο έρωτα» και «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την Τετάρτη (29/10)

30.10.2025 16:54
Ο «Άγιος έρωτας» έχει τους… πιστούς του.  Ακόμα και με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», που έκανε πρεμιέρα χθες και ήταν «απέναντι», πάνω από 950.000 τηλεθεατές είχαν συντονιστεί στον Alpha. 

Καλή ήταν η εκκίνηση του Λάκη Λαζόπουλου και από ότι  έδειξε η Nielsen ήταν αρκετοί εκείνοι που περίμεναν την έναρξη των σατιρικών εκπομπών του με έντονα τα καλλιτεχνικά στοιχεία. Το σχεδόν 8% τηλεθέασης για το είδος της εκπομπής του Mega που κατάφερε εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού είναι υπολογίσιμο. 

Παρόμοια δυναμική με το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ανέπτυξε η επίσης δραματική σειρά «Να μ’  αγαπάς» με το «Grand Hotel» να συνδιαμορφώνει την πρώτη τετράδα των δημοφιλέστερων εκπομπών της Τετάρτης.

Έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι στο χθεσινό Top 10 κυριάρχησαν οι προτάσεις του Alpha καταφέρνοντας κλιμακούμενη συγκέντρωση τηλεθεατών από νωρίς το απόγευμα με το «Deal»  έως σχεδόν τα μεσάνυχτα με την κοινωνική δραματική σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τις ενάρξεις και λήξεις μεταδόσεων των εκπομπών στο τηλεβαρόμετρο της Nielsen.

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δράση για το Κλίμα, πριν είναι αργά… Η COP30 στη Βραζιλία

nikos hatzinikolaou
MEDIA

ΑΝΤ1: Αχιλλέας Μπέος – Νίκος Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω» στην αλλαγή της ημέρας

mendoni sakellaropoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

xrysoxoidis-121
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

1 / 3