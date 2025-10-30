Καλύτερο το… χειροποίητο ρεπορτάζ από εκείνο της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα

Συνεχίζονται οι προβληματισμοί για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή ειδήσεων και στην ενημέρωση της κοινής γνώμης, εντείνοντας τον σκεπτικισμό. Νωρίτερα μέσα στον μήνα είδε το φως της δημοσιότητας μελέτη η οποία έδειξε πως μια στις δύο απαντήσεις εφαρμογών ΤΝ σε θέματα επικαιρότητας είναι προβληματική.

Εκδότες ΜΜΕ και δημοσιογράφοι και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού από καιρό φωνάζουν ότι η ΤΝ «πλήττει» την επισκεψιμότητα των ψηφιακών εκδόσεων των δημοσιογραφικών οργανισμών σε ΗΠΑ και ΗΒ.

Πρόσφατη έρευνα του ερευνητικού Ινστιτούτου Ρόιτερς της Οξφόρδης για το μέλλον της Δημοσιογραφίας επικυρώνει τις ανησυχίες του κλάδου των ΜΜΕ για την -με αρνητικό πρόσημο- επίδραση της Α.Ι. (Artificial Intelligence) των ψηφιακών μοντέλων παραγωγής δημοσιευμάτων.

Υπάρχει ένα σαφές «χάσμα άνεσης» μεταξύ των ειδήσεων που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη και αυτών που παράγονται από ανθρώπους. Κατά μέσο όρο, μόνο το 12% αισθάνεται άνετα με τις ειδήσεις που παράγονται εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 21% όταν υπάρχει «ανθρώπινη παρέμβαση», διαμορφώνεται στο 43% όταν ένας άνθρωπος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία με κάποια βοήθεια από τεχνητή νοημοσύνη και «κλειδώνει» στο 62% για τις ειδήσεις που παράγονται εξ ολοκλήρου από ανθρώπους (αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων από το 2024), αναφέρεται στην ανάλυση της έρευνας από την ερευνητική ομάδας του Ινστιτούτου που την «έτρεξε».

Η έρευνα διενεργήθηκε σε έξι χώρες (Αργεντινή, Δανία, Γαλλία, Ιαπωνία, ΗΒ και ΗΠΑ) σε μια προσπάθεια να εξεταστεί πως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την παραγωγή Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα τους, ποιος πιστεύουν ότι είναι ο αντίκτυπος της σε διάφορους κοινωνικούς τομείς και ποια είναι η χρήση της στις ειδήσεις και τη δημοσιογραφία.

Η έρευνα έρχεται σαν follow up της αντίστοιχης περσινής στις ίδιες χώρες, με σκοπό να καταγράψει όποιες μεταβολές σε στάσεις και συμπεριφορές μπορεί να έχουν συμβεί στο μεσοδιάστημα. Άλλωστε πάγια πρακτική του διάσημου Ινστιτούτου είναι οι εν εξελίξει μελέτες για τη Δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ.

Το χάσμα που εντοπίστηκε, παρατηρείται σε όλες τις δημογραφικές ομάδες και χώρες.

Στην προηγούμενη μελέτη (Fletcher και Nielsen 2024) του Ρόιτερς, είχε επισημανθεί ότι οι νεότεροι ηλικιακά τείνουν να αισθάνονται πιο άνετα με την παραγωγή ειδήσεων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση – και μεταξύ των περισσότερων άλλων δημογραφικών ομάδων – υπάρχει ένα χάσμα άνεσης. Το χάσμα αυτό είναι εμφανές και στις έξι χώρες που μελετήθηκαν, ιδίως στη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι μικρότερο στην Ιαπωνία και την Αργεντινή.

Η μελέτη του 2024 έδειξε πώς η άνεση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αίθουσα σύνταξης ποικίλλει ανάλογα με το θέμα των ειδήσεων, με τους ανθρώπους να αισθάνονται γενικά πιο άνετα με τη χρήση της για «ήπια» θέματα ειδήσεων, όπως τέχνες και τρόπος ζωής, και λιγότερο άνετα με τη χρήση της για σοβαρά θέματα, όπως πολιτική και διεθνείς υποθέσεις. Επίσης εμφανίστηκαν να αισθάνονται πιο άνετα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για εργασίες στο υπόβαθρο/δευτερεύουσας σημασίας, όπως η διόρθωση της ορθογραφίας και της γραμματικής ενός άρθρου (55%) ή η μετάφραση σε διαφορετικές γλώσσες (53%), αλλά πολύ λιγότερο άνετα με την εκ νέου σύνταξη του ίδιου άρθρου για διαφορετικά άτομα (30%), τη δημιουργία μιας ρεαλιστικής εικόνας εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πραγματική φωτογραφία (26%) και τη δημιουργία ενός εικονικού παρουσιαστή ή αρθρογράφου (19%).

Τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας είχαν διαφοροποιήσεις μάλλον μικρής κλίμακας συγκριτικά με του 2024. Για παράδειγμα το ποσοστό των ατόμων που αισθάνονται άνετα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη σύνταξη ενός ρεπορτάζ αυξήθηκε μόλις κατά τρείς μονάδες (από 38% σε 41%). «Αυτό δείχνει πως, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σε γενικές γραμμές, φαίνεται να παραμένουν σκεπτικοί όσον αφορά τη χρήση της σε ειδησεογραφικό πλαίσιο, όπου επηρεάζει άμεσα την εμπειρία τους ως χρήστες», διαπιστώνουν οι ερευνητές.

Ένα βασικό ζήτημα σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημοσιογραφία είναι η ανθρώπινη εποπτεία. Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί και οι μελετητές τονίζουν τακτικά τη σημασία της «παρουσίας ενός ανθρώπου ενήμερου», ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κοινή γνώμη ωστόσο, εμφανίζεται μάλλον δύσπιστη για την εποπτεία που κάνουν δημοσιογράφοι στην εφαρμογή ΤΝ στη δουλειά τους . Μόλις τρεις στους 10 (33%) πιστεύουν ότι οι δημοσιογράφοι «πάντα» ή «συχνά» ελέγχουν τα αποτελέσματα της Τεχνητής Νοημοσύνης για να βεβαιωθούν ότι είναι σωστά ή υψηλού επιπέδου πριν τα δημοσιεύσουν. Τα ποσοστά αυτά μεταβάλλονται ελαφρώς προς τα πάνω στην Ιαπωνία (42%) και την Αργεντινή (44%), ενώ είναι πολύ χαμηλό στο ΗΒ (25%), όπως επίσης και στις ΗΠΑ (27% από 30% το 2024).

Διαβάστε επίσης:

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Αιχμηρός Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» (Video)

Παρέλαση τηλεθέασης το διήμερο (27,28/10) από «Άγιο έρωτα» και «Να μ’ αγαπάς»