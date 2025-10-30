search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:15
30.10.2025 10:55

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

30.10.2025 10:55
«Ματοκύλισμα» ετοιμάζουν λίαν συντόμως οι δημιουργοί της σειράς «Η Γη της Ελιάς» το οποίο θα εκτυλιχθεί στα μάτια των τηλεθεατών και θα είναι μείον δύο οι χαρακτήρες που άρχισαν να παρακολουθούν από την αρχή της πέμπτης σεζόν.

Ο Αντώνης που λέτε (Μάριος Αθανασίου) πηγαίνει να συναντήσει την εξ αποστάσεως σύζυγο του, τη Στέλλα (Έλενα Ολυμπίου). Η μια κουβέντα φέρνει την άλλη – είναι και παιδί «μπουμπούκι» ο Αντωνάκης-  ξεσπάει καβγάς, θολώνει το μάτι του Αντώνη, παρ’ την κάτω τη Στελίτσα. Τι να κάνει, τι να κάνει – μεσ’ τον πανικό ο Αντώνης – του ‘ρχεται «φλασιά»: Πάει και θάβει το άψυχο κορμί της Στέλλας, στον κήπο, ελπίζοντας ότι έτσι δεν θα αφήσει ίχνη.

Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Διότι η Ηρώ (Φωτεινή Γεωργίδη), μοναδική στενή φίλη της Στέλλας, η οποία γνωρίζει ότι ο Αντώνης είναι δίγαμος, αναζητά τη φίλη της. «Σπάει» τα τηλέφωνα και καταλήγει στον Αντώνη ο οποίος ανεπιτυχώς προσπαθεί να την αποφύγει. Εκείνη τον πιέζει, αρχίζει να τον υποψιάζεται, οπότε ο Αντώνης αρχικά της δίνει χρήματα για να εξασφαλίσει τη σιωπή της.

Επειδή όμως δεν είναι και σίγουρος δίνει εντολή στον δικό του άνθρωπο να «τακτοποιήσει» την Ηρώ. Και έτσι με τρόπο τραγικό το… «λάδι» στο καντήλι Στέλλας και Ηρώ τελειώνει απότομα… Το θέμα είναι πόσο «μακριά» θα πάει ο Αντώνης, ξεγλιστρώντας από το χέρι του Νόμου.

