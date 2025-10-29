Παρέλαση τηλεθέασης το διήμερο (27,28/10) από «Άγιο έρωτα» και «Να μ’ αγαπάς»

Κορυφαίος σε τηλεθέαση ο «Άγιος έρωτας» τη Δευτέρα και την Τρίτη, κατάφερε – πάλι – το 1-2 στο Top 10 της Nielsen με την έτερη δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς» στο Top 10 της Δευτέρας και με το «Grand Hotel» από κοντά έκαναν τριάδα κορυφής.

Την Τρίτη στο τρίτο «σκαλοπάτι» της κλίμακας Nielsen σκαρφάλωσε η απευθείας μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης από τη Θεσσαλονίκη.

«Σάντουιτς» τηλεθέασης σχηματίστηκε με μια έννοια στις επόμενες θέσεις του Top 10 της Δευτέρας, καθώς η δραματική σειρά εποχής «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» πλασαρίστηκε ανάμεσα στα τηλεπαιχνίδια «Ο τρόχος της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Η τυπολογία των τηλεπαιχνιδιών είχε προχθές καλή εκπροσώπηση, καθώς στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης εμφανίστηκε και το «Deal». Αλλά και η Ενημέρωση δεν πήγε πίσω. Εκπροσωπήθηκε από δύο δελτία ειδήσεων και μια ενημερωτική εκπομπή.

Σπάνιο πράγμα σε πρωινή ζώνη προγράμματος να συγκεντρωθούν 818.000 τηλεθεατές. Αυτό συνέβη χθες με την τηλεοπτική κάλυψη που έκανε η ΕΡΤ3 από τη Θεσσαλονίκη στη στρατιωτική παρέλαση.

Πιο κάτω, δεν άλλαξε η «εικόνα» καθώς τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης», «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» είχαν ακριβώς την ίδια κατάταξη στη σειρά τηλεπροτιμήσεων.

Τη Δευτέρα είχε… ρεπό η «Γη της ελιάς» με επεισόδια πρώτης προβολής, πλασαρίστηκε στην 10αδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα όμως την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης:

Διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση το Δευτερότριτο (27,28/1) για τον Alpha

EΡΤ: Τέσσερις στους 10 είδαν από την ΕΡΤ3 την στρατιωτική παρέλαση την Τρίτη (28/10)

ANT1: Σχεδιάζει απόβαση στον Τύπο της Ιταλίας – Σε συζητήσεις με τον Όμιλο GEDI των La Republica και La Stampa