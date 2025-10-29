EΡΤ: Τέσσερις στους 10 είδαν από την ΕΡΤ3 την στρατιωτική παρέλαση την Τρίτη (28/10)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ΕΡΤ έχει να λέει πως η απευθείας μετάδοση της χθεσινή παρέλασης, η οποία διήρκεσε κάπου τρεισήμισι ώρες, κατάφερε την υψηλότερη τηλεθέαση της τριετίας, αν και δεν αποσαφηνίζει αν το ρεκόρ, όπως αναφέρει, αφορά την παρέλαση ως τηλεοπτική μετάδοση, την ΕΡΤ3 ή και τα δυο μαζί.
Συγκεκριμένα η ΕΡΤ υπογραμμίζει ότι: «Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 36,6%, το υψηλότερο από το 2023. Σε επίπεδο λεπτού, η τηλεθέαση έφτασε έως και το 45%, κατατάσσοντας την ΕΡΤ3 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των τηλεοπτικών καναλιών, κατά τη διάρκεια της παρέλασης.
Στους άντρες 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 47%, ενώ στο αντρικό κοινό ηλικίας 55-65 έφτασε το 51%.
Κατά μέσο όρο τη στρατιωτική παρέλαση παρακολούθησαν 820.000 τηλεθεατές, ενώ για ένα λεπτό συντονίστηκαν με την ΕΡΤ3, 1.609.000».
Κρίνοντας από το πλήθος των τηλεθεατών που αναφέρει η ΕΡΤ, η τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 θα πρέπει, λογικά, να είναι μέσα στο Top 3 των προγραμμάτων της 28ης Οκτωβρίου. H ετυμηγορία της Nielsen αναμένεται αργότερα.
