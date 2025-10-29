«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά – Τα σχόλια στο «Χ»

Αυλαία με ένα συγκινητικό αλλά και ευτυχές τέλος έριξε χθες (28/10) η σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη.

Ο Άγγελος (Αλέξανδρος Πιεχόβιακ), πριν φύγει για τον γύρο του κόσμου, προσκάλεσε τον Οδυσσέα να κάνουν μαζί αυτό το πολύπαθο ταξίδι προς την ευτυχία.

Αν και όχι ιδιαίτερα πολυμήχανος, ο Οδυσσέας (Γιώργος Ζυγούρης) βρήκε, τελικά, την Ιθάκη του στην αγάπη. Τα 581 χιλιόμετρα από την Αθήνα έως τις Σέρρες αρκούσαν για να δώσουν στη δική του Οδύσσεια αυτό που της άξιζε.

Το τέλος αυτό ικανοποίησε, όπως φαίνεται- και τους χρήστες στο «Χ», δηλώνοντας συγκινημένοι με την έκβαση της σειράς και κυρίως με την ευτυχία που επιτέλους ήρθε, μια λέξη τόσο μικρή, αλλά τόσο ανυπόφορα δύσκολη και κυρίως καθόλου δεδομένη…

