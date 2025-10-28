Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» θα αντικαταστήσει τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τηλεοπτικού σταθμού, η σειρά που υπόσχεται εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 10.30 το βράδυ.

Το φινάλε της σειράς «Σέρρες»

Ο Άγγελος φεύγει, ο Οδυσσέας μένει. Μόνος στο καφέ, μόνος και στο κρεβάτι. Με μια ερωτική εξομολόγηση που δεν κατάφερε να σταματήσει την αποχώρηση, αλλά τουλάχιστον ειπώθηκε. Και όσο η Χρύσα στέκεται στο πλευρό του με τον μοναδικό της τρόπο, ο Λευτέρης είναι πιο περήφανος από ποτέ για τον γιο του και όσα έχει καταφέρει. Και αν και η θεία Σταματίνα είναι πιο ήσυχη από ποτέ, με τον τρόπο της αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως οι θείες, μπορεί να μην ξέρουν τι λένε, αλλά πάντα είναι εκεί όταν χρειάζεσαι έναν παράλογο άνθρωπο να σε ταρακουνήσει. Το καλοκαίρι μπορεί να φεύγει, αλλά η αγάπη πάντα βρίσκει τον τρόπο να μένει.

