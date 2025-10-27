search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:03
27.10.2025 20:00

ΣΚΑΪ: Ο συνήθης πρώτος σε τηλεθέαση το σαββατοκύριακο (25,26/10)

27.10.2025 20:00
credit: pixabay

Κέρδισε τις προτιμήσεις των τηλεθεατών του γουίκεντ ο ΣΚΑΪ και για μια ακόμη φορά το οφείλει στο μουσικό σόου «The Voice of Greece», το οποίο, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία της Nielsen, είναι μακράν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα – πρόταση του σταθμού.

Σε εκείνο το διάστημα ο ανταγωνισμός μοιάζει να έχει ρίξει… λευκή πετσέτα και αντιπροτείνει ξένες ταινίες, σειρές σε επανάληψη, με εξαίρεση το MEGA, το οποίο βράδυ Κυριακής έχει σταθερά τη «Γη της ελιάς».

Δεύτερη επιλογή του διήμερου ήταν ο Alpha, o οποίος έκανε την έξυπνη κίνηση, στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» του Σαββάτου, να φιλοξενήσει τη μια από τις δύο οικογένειες της θρυλικής σειράς «Το σόι σου», που επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων, και στην ίδια εκπομπή της Κυριακής είχε το άλλο σόι της δημοφιλούς σειράς.

Στα αξιοσημείωτα του διήμερου οι επιδόσεις ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και ΕΡΤ3 που διαμορφώθηκαν πάνω από εκείνες του MAK TV, αλλά και οι «χαμηλές πτήσεις» της ΕΡΤ1.

1 / 3