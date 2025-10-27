Ένα ακόμα πενθήμερο στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε ο Alpha με την πρωτιά της Παρασκευής (24/10)

Η επίδοση του Alpha την Παρασκευή μπορεί να μην ήταν στο επίπεδο των προηγούμενων τεσσάρων ημερών, αλλά ήταν υψηλή σε βαθμό τέτοιο, ώστε να διατηρηθεί ο σταθμός πρώτος στις επιλογές των τηλεθεατών.

Ανάλογων διαστάσεων ήταν και το μερίδιο του MEGA, με χαρακτηριστικά στο κύριο μέρος του ίδια με εκείνα του Alpha, υπολειπόταν όμως στα πρώτα δεκαδικά ψηφία. Πλην όμως, ήταν αισθητά βελτιωμένο σε σχέση με εκείνο που είχε αποκομίσει από την πίτα τηλεθέασης της αμέσως προηγούμενης ημέρας.

Υποχώρηση σχεδόν ταυτόσημη με αυτή τη MEGA, από τη μία ημέρα στην άλλη, παρουσίασε, σύμφωνα με τη Nielsen, και ο ΑΝΤ1. Διατηρήθηκε όμως τρίτος στις τηλεπροτιμήσεις.

Την Παρασκευή εξάλλου, το Star «προσπέρασε» τον ΣΚΑΪ, ενώ την Πέμπτη είχε συμβεί το αντίθετο.

Στο συνήθη μέσο όρο του ήταν το Open, στις διαστάσεις της νέας δυναμικής της παρέμεινε η επίδοση της ΕΡΤ1, σταθερή επίσης ήταν η ΕΡΤ3, ενώ η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ έπιασε τον άσσο. Το MAK TV στη συνήθη περιοχή επιδόσεών του.

