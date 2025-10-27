Λαζόπουλος: Και βλέπεις αυτές τις μούρες τις ένοχες, να προσπαθούν να έχουν αθώα μάτια…(video)

Στην εκπομπή Buongiorno μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος την προσεχή Τετάρτη (29/10) επιστρέφει στο Mega με το Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

«Υπάρχει άγχος σε κάθε έκπομπη, όλα τα χρόνια, όποτε κάνω. Δεν ετοιμάζω τίποτα εγώ. Όλα τα ετοιμάζει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, αυτή που παριστάνει την αντιπολίτευση και αυτή που παριστάνει την κυβέρνηση, τα ετοιμάζουν αυτοί όλοι και εγώ τα βρίσκω έτοιμα, αλλά οπωσδήποτε μπαίνουμε σε μία περίοδο που θα είναι πολύ ραγδαίες οι αλλαγές», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο Λάκης Λαζόπουλος είπε στη συνέχεια: «Το υλικό το ξέρετε, είναι αυτό που βλέπετε. Καγκουρό στην Πίνδο, Πόρσε στις στάνες… Ο κόσμος αισθάνεται ότι αυτήν την στιγμή υπάρχουν δύο κόσμοι, ένας ο κόσμος των πολιτικών, των δικαστών, των τραπεζικών και των αστυνομικών που έχουν ξεχωριστή Δικαιοσύνη, ΕΔΕ οι μεν, ασυλία οι δε, έχουν βγει και αφήνουν όλη την κοινωνία και τους δείχνουν με το δάχτυλο. Δεν σκέφτεται ο άνθρωπος μόνος του τη μίζα, ο πολιτικός του τη βάζει. Γιατί είναι έτοιμος, τους βλέπεις στα μάτια, είναι έτοιμοι να αρπάξουν το χρήμα το δημόσιο, τη βλέπεις τη βρομιά στο μάτι κι αυτό το βρόμικο μάτι πάει μετά να κάνει το αθώο. Και βλέπεις αυτές τις μούρες τις ένοχες, που στάζουν ενοχή, που είναι καταρράκτης η ενοχή, να προσπαθούν να έχουν αθώα μάτια. Αυτήν την στιγμή το ότι υπάρχει εκτροφείο καγκουρό στην Πίνδο είναι λόγος πραγματικά να σταματήσει να λειτουργεί, ποιος το έβγαλε, πού είναι αυτοί, πού ειναι τα καγκουρό».

Όπως είπε ακόμη ο Λάκης Λαζόπουλος η φετινή θα είναι η τελευταία σεζόν του στο θέατρο.

