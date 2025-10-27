search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:11
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 13:03

Λαζόπουλος: Και βλέπεις αυτές τις μούρες τις ένοχες, να προσπαθούν να έχουν αθώα μάτια…(video)

27.10.2025 13:03
lakis-lazopoulos-new

Στην εκπομπή Buongiorno μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος την προσεχή Τετάρτη (29/10) επιστρέφει στο Mega με το Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

«Υπάρχει άγχος σε κάθε έκπομπη, όλα τα χρόνια, όποτε κάνω. Δεν ετοιμάζω τίποτα εγώ. Όλα τα ετοιμάζει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, αυτή που παριστάνει την αντιπολίτευση και αυτή που παριστάνει την κυβέρνηση, τα ετοιμάζουν αυτοί όλοι και εγώ τα βρίσκω έτοιμα, αλλά οπωσδήποτε μπαίνουμε σε μία περίοδο που θα είναι πολύ ραγδαίες οι αλλαγές», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο Λάκης Λαζόπουλος είπε στη συνέχεια: «Το υλικό το ξέρετε, είναι αυτό που βλέπετε. Καγκουρό στην Πίνδο, Πόρσε στις στάνες… Ο κόσμος αισθάνεται ότι αυτήν την στιγμή υπάρχουν δύο κόσμοι, ένας ο κόσμος των πολιτικών, των δικαστών, των τραπεζικών και των αστυνομικών που έχουν ξεχωριστή Δικαιοσύνη, ΕΔΕ οι μεν, ασυλία οι δε, έχουν βγει και αφήνουν όλη την κοινωνία και τους δείχνουν με το δάχτυλο. Δεν σκέφτεται ο άνθρωπος μόνος του τη μίζα, ο πολιτικός του τη βάζει. Γιατί είναι έτοιμος, τους βλέπεις στα μάτια, είναι έτοιμοι να αρπάξουν το χρήμα το δημόσιο, τη βλέπεις τη βρομιά στο μάτι κι αυτό το βρόμικο μάτι πάει μετά να κάνει το αθώο. Και βλέπεις αυτές τις μούρες τις ένοχες, που στάζουν ενοχή, που είναι καταρράκτης η ενοχή, να προσπαθούν να έχουν αθώα μάτια. Αυτήν την στιγμή το ότι υπάρχει εκτροφείο καγκουρό στην Πίνδο είναι λόγος πραγματικά να σταματήσει να λειτουργεί, ποιος το έβγαλε, πού είναι αυτοί, πού ειναι τα καγκουρό».

Όπως είπε ακόμη ο Λάκης Λαζόπουλος η φετινή θα είναι η τελευταία σεζόν του στο θέατρο.

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Δόξας: Συνελήφθη η πρώην σύζυγός του μετά από μήνυσή του – Για τι την κατηγορεί, τι απαντά η ίδια (videos)

Hugh Jackman και Sutton Foster στην πρώτη τους επίσημη, δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι (photos/video)

Η τρυφερή ανάρτηση του Tom Hanks για τα γενέθλια της Rita Wilson

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panos routsi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα ξανά ο Πάνος Ρούτσι – Κεράκια και τραγούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Video)

οpekepe epidotisis 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες κραυγαλέες περιπτώσεις- Κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα μίσθωνε βοσκοτόπι στην… Αρκαδία και από… νεκρό

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε χωράφι εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας στην Κρήτη – Στον Εισαγγελέα οδηγείται την Τρίτη ο 23χρονος

gov my wallet – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα «κόλπα» των εφήβων για να μπαίνουν στα μπαρ: «Κατεβάζουν» πλαστές ταυτότητες για να αγοράζουν αλκοόλ

tourkia-seismos-2332
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια – Αισθητός στο βόρειο Αιγαίο, τι λένε οι σεισμολόγοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:08
panos routsi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα ξανά ο Πάνος Ρούτσι – Κεράκια και τραγούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Video)

οpekepe epidotisis 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες κραυγαλέες περιπτώσεις- Κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα μίσθωνε βοσκοτόπι στην… Αρκαδία και από… νεκρό

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε χωράφι εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας στην Κρήτη – Στον Εισαγγελέα οδηγείται την Τρίτη ο 23χρονος

1 / 3