ΕΣΗΕΜΘ: Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ3 θα απέχουν από την μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης

Στάση εργασίας σήμερα από τις 11.00 και ως την ολοκλήρωση της απευθείας τηλεοπτικής κάλυψης από την ΕΡΤ, της ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, προκήρυξε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης.

Η ΕΣΗΕΜΘ καταλογίζει στην διοίκηση της ΕΡΤ απαξίωση δημοσιογραφικού προσωπικού της ΕΡΤ3 «επιλέγοντας ως κεντρικό παρουσιαστή της παρέλασης δημοσιογράφο που μετακινείται από την Αθήνα ειδικά για τον λόγο αυτό και αποκλείοντας τον συνάδελφο Νίκο Λαδιανό, ο οποίος εκτελεί με επιτυχία τη συγκεκριμένη εργασία τα τελευταία 12 χρόνια» και θεωρεί ότι η απόφαση αυτή «δείχνει έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού προς τα μέλη της Ένωσής μας, προκαλεί αίσθημα αγανάκτησης και γεννά εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που την υπαγόρευσαν, πέρα από την καταδικαστέα αθηνοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ3 κρίνεται μη επαρκής και περιορίζεται σε συμπληρωματικό ρόλο σε μία τόσο σημαντική στιγμή για την πόλη στην οποία εδρεύει». Η απόφαση για την κινητοποίηση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 ήταν ομόφωνη, τονίζεται από την ΕΣΗΕΜΘ στην ανακοίνωση της.

Αναλυτικά η ΕΣΗΕΜΘ αναφέρει:

Εδώ και δεκαετίες, στο εορταστικό τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου, η ΕΡΤ ΑΕ αναθέτει την μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη σε δημοσιογράφους εργαζόμενους στην ΕΡΤ3. Όλες οι σχετικές μεταδόσεις γίνονταν πάντα με επαγγελματισμό και αρτιότητα.

Η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε φέτος να απαξιώσει το δημοσιογραφικό προσωπικό του καναλιού επιλέγοντας ως κεντρικό παρουσιαστή της παρέλασης δημοσιογράφο που μετακινεί από την Αθήνα ειδικά για τον λόγο αυτό και αποκλείοντας τον συνάδελφο Νίκο Λαδιανό, ο οποίος εκτελεί με επιτυχία τη συγκεκριμένη εργασία τα τελευταία 12 χρόνια. Κατά τη διοίκηση της ΕΡΤ, όμως, ούτε αυτός ούτε οποιοσδήποτε άλλος από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ3 κρίνεται ικανός να αναλάβει τη μετάδοση ενός κορυφαίου για την πόλη γεγονότος.

Η αιφνίδια αυτή απόφαση δείχνει έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού προς τα μέλη της Ένωσής μας, προκαλεί αίσθημα αγανάκτησης και γεννά εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που την υπαγόρευσαν, πέρα από την καταδικαστέα αθηνοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ3 κρίνεται μη επαρκής και περιορίζεται σε συμπληρωματικό ρόλο σε μία τόσο σημαντική στιγμή για την πόλη στην οποία εδρεύει.

Διαμαρτυρόμενη για την αντίληψη αυτήν και μη αποδεχόμενη τον δευτερεύοντα ρόλο, που για πρώτη φορά σε τέτοιο πλαίσιο επιφυλάσσεται στα μέλη της που εργάζονται στην ΕΡΤ3, η ΕΣΗΕΜ-Θ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

Η στάση εργασίας θα αρχίσει στις 11.00, οπότε γίνεται η έναρξη της παρέλασης, και θα τερματιστεί ταυτόχρονα με τη λήξη της ζωντανής μετάδοσής της».

Εν τω μεταξύ στο μίνι «εκστρατευτικό σώμα», 25 ατόμων από τα κεντρικά της ΕΡΤ το οποίο βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, προστίθενται δύο ακόμη ρεπόρτερ που αναχωρούν μέσα στην ημέρα (27/10) από την Αθήνα, για την κάλυψη των αυριανών εορταστικών εκδηλώσεων.

