Τρίτο πρόγραμμα: Αφιέρωμα στο Καστελλόριζο και το ναυάγιο του «Empire Patrol» στην εκπομπή «Το Τρίτο από Άκρη σε Άκρη» (28/10)

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1945, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το «Empire Patrol», το οποίο μετέφερε πρόσφυγες Καστελλοριζιούς από τη Γάζα πίσω στο νησί τους, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα σε θαλασσοταραχή τυλίχθηκε στις φλόγες. Τριάντα τρεις άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να δουν απελευθερωμένο το Καστελόριζο γιατί χάθηκαν στη θάλασσα.

Ογδόντα χρόνια ύστερα από εκείνη την αποφράδα ημέρα, μαθητές του δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου Μεγίστης συμμετείχαν στη δημιουργία αφηγηματικού δρώμενου του Τρίτου Προγράμματος (90,9 & 95,6 FM ) της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο πλαίσιο του κύκλου εκπομπών «Το Τρίτο από Άκρη σε Άκρη».

Το Τρίτο ταξίδεψε έως το ακριτικό νησί και συνεργάστηκε με τους μαθητές για το αφηγηματικό δρώμενο που αποτελεί τον πυρήνα ειδικής εκπομπής, η οποία θα μεταδοθεί αύριο (28/10) στις 17.00 (και σε επανάληψη την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 14.00).

Η εκπομπή βασίστηκε σε αληθινά γεγονότα από τις μαρτυρίες και τις αφηγήσεις της Κατίνας Βερέβη και του Βαγγέλη Χατζηγιαννάκη, κάτοικους Καστελλόριζου και επιβαίνοντες στο «Empire Patrol». Στην διάρκεια της εκπομπής θα ακουστούν αναγνώσεις ποιημάτων από το βιβλίο «Ιστορίες του Καστελλόριζου» της Χριστίνας Ευστρατιάδου και αποσπάσματα από το βιβλίο «Περιπέτειες από μία εποχή της ζωής μου» της Κατίνας Βερέβη.

Τα παιδιά μαθαίνουν, καταγράφουν και αφηγούνται ένα μέρος της ιστορίας του νησιού που σιγά σιγά ξεχνιέται, τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας μας.

Οι καταγραφές και οι αφηγήσεις τους συνδιαλέγονται με παραδοσιακά τραγούδια του νησιού που ερμηνεύει παιδική σχολική χορωδία, δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό εργαλείο μέσα από το οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες και καλλιεργούνται σε πολλά επίπεδα.

Σενάριο – Παραγωγή – Παρουσίαση: Βάσια Χατζηγιαννάκη

Διδασκαλία αφήγησης και διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Άννα Μαχλή

Παραδοσιακή μουσική Καστελλόριζου: Γιώργος Καραβέλατζης

Ηχογράφηση, μοντάζ, μίξη : Αργύρης Παντελιάδης

Συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά τα παιδιά:

Σταματία Αχλαδιώτη, Δημήτρης Γάτης, Κωνσταντίνα Γεωργουδάκη, Ηλέκτρα – Μαρίνα Καρατζά, Άγγελος Κοκα, Ανάιντα Λικολαρι, Χρύσα Λικολαρι, Αμφιλόχιος Μαλτέζος.

Παιδική χορωδία:

Θεόδωρος Αχλαδιωτης, Νικόλαος Γάτης, Γκέαρτ Λιτσολάρι, Πάρης Μαγιάφης.

Η δράση καταγράφηκε από τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ3 για την δημιουργία αντίστοιχου ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Βούλας Κωστάκη και δημοσιογραφική επιμέλεια Χρύσας Στάμου.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» – Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

ΕΡΤ: Διπλασιάζονται οι συμμετοχές της σε διεθνείς συμπαραγωγές – «Επενδύει» σε νέα μίνι σειρά μυθοπλασίας

Ράνια Τζίμα: «Χρόνια μετά, αυτή η υπόθεση στοιχειώνει πολλές φορές τη σκέψη μου»