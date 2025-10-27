ΕΡΤ: Διπλασιάζονται οι συμμετοχές της σε διεθνείς συμπαραγωγές – «Επενδύει» σε νέα μίνι σειρά μυθοπλασίας

Η «Costa Armonia» (ή «Harmonia», εναλλακτικά) είναι το επόμενο next big thing της ΕΡΤ, υψηλών προδιαγραφών που την διατηρεί στην μεγάλη εικόνα των διεθνών συμπαραγωγών, έπειτα από την «Μεγάλη Χίμαιρα».

Στην «Costa Armonia», σειρά μικρής φόρμας, επιστημονικής φαντασίας, έξι μόλις 55λεπτων επεισοδίων, η ΕΡΤ συμπράττει δυναμικά μαζί με το αγγλικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV και τις εταιρείες τηλεοπτικών παραγωγών, την ελληνική Neda Films – των «Ξενία», «Οίκτος», «Γέγονε- Μέσα στο μουσείο», «Στον θρόνο του Ξέρξη», «Unclickable», «Γοργόρνα »- της Αμάντας Λιβανού και την αγγλική Wrap Films, με έδρα το Σέφιλντ, την πολλά υποσχόμενη αλλά και πιο πολυσυζητημένη εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο- υπογράφει την παραγωγή του περιβόητου «Adolescence» του Netflix που προκάλεσε πάταγο, αλλά και τα «Reunion» του BBC και το μεγάλου μήκους μιούζικαλ «Everybody’s Talking about Jamie»- των Μαρκ Χέρμπερτ-Πίτερ Κάρλτον.

Οι Βρετανοί «κλείδωσαν» την Χάνα Τζέιμσον εκ των περιώνυμων νέων ηλικιακά συγγραφέων του Η.Β. – είναι μόλις 35 ετών – αλλά με πυκνή εργογραφία από το 2012 έως σήμερα. Τα θέματα των ευπώλητων βιβλίων της – μετα – αποκαλυπτικά θρίλερ, δυστοπικές περιπέτειες, υποθέσεις εγκλημάτων και μυστηρίων – την έχουν καταστήσει δημοφιλή και εκτός Η.Β.

Οι Έλληνες «κλείδωσαν» τον Λευτέρη Χαρίτο (με την μακρά διαδρομή και πιο πρόσφατες τηλεοπτικές επιτυχίες τις «Άγριες Μέλισσες», «Μάγισσα» αλλά και τα ντοκιμαντέρ «1821», «Το ταξίδι της τροφής»).

Τζέιμσον και Χαρίτος ενώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις τους για την δραματική περιπετειώδη σειρά επιστημονικής φαντασίας η πλοκή της οποίας εκτυλίσσεται στο Αιγαίο. Με φόντο την διάσημη φυσική ομορφιά του εμβληματικού αρχιπελάγους η ελληνική μυθολογία συναντά τα σύγχρονα ψηφιακά τεχνουργήματα και στα έξι επεισόδια της σειρά που περιγράφεται ως τεχνολογικό ψυχόδραμα εξερευνάται η ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης φύσης και τεχνητής νοημοσύνης.

