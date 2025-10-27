search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:13
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 20:15

Τηλεθέαση stereo από το «The Voice of Greece» το γουίκεντ (25,26/10)

27.10.2025 20:15
the voice new

Μεγάλες στιγμές για τον ΣΚΑΪ χάρισε για μια ακόμη φορά το μουσικό σόου «The Voice» που προτείνει τα σαββατοκύριακο.

Ο δείκτης της Nielsen υπερέβη το 10% το Σάββατο, που σημαίνει ότι μαζεύτηκαν στη συχνότητα του σταθμού πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές, αλλά και την Κυριακή, παρά τον ανταγωνισμό και με σειρές μυθοπλασίας, έφθασε στο 9%, δηλαδή άνω των 900.000 τηλεθεατών.

Το Σάββατο, ελλείψει άλλων δελεαστικών προτάσεων από τις 21.00 στο Top 10 αναδείχθηκαν εκπομπές και από άλλες ζώνες τηλεθέασης. Καλά φαίνεται να κινήθηκε η κωμική σειρά «Τρομεροί γονείς», αλλά και το μεσημεριανό μαγκαζίνο «Καλύτερα δεν γίνεται», στο πλατό του οποίου φιλοξενήθηκαν οι Τριανταφύλλου από την σειρά «Το σόι σου».

Την Κυριακή «ρεύμα» είχαν τα δελτία ειδήσεων και στα αξιοσημείωτα η προσπέραση που έκανε η σειρά «Τα φαντάσματα» του Star στη «Γη της ελιάς». Μάλιστα, το πλασάρισμα του «IQ 160» στη δεκάδα επικυρώνει την τακτική του Star να προτείνει τις σειρές μυθοπλασίας στο φινάλε του επταήμερου, δείχνοντας ότι υπάρχει κόσμος που θέλει και θα επιλέξει προτάσεις από τη συγκεκριμένη τυπολογία προγραμμάτων.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Ο συνήθης πρώτος σε τηλεθέαση το σαββατοκύριακο (25,26/10)

ΕΣΗΕΜΘ: Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ3 θα απέχουν από την μετάδοση της αυριανής στρατιωτικής παρέλασης (28/10)

ΕΡΤ1: Αλλαγές λόγω… ανταγωνισμού από μεθαύριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:13
sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

1 / 3