Τηλεθέαση stereo από το «The Voice of Greece» το γουίκεντ (25,26/10)

Μεγάλες στιγμές για τον ΣΚΑΪ χάρισε για μια ακόμη φορά το μουσικό σόου «The Voice» που προτείνει τα σαββατοκύριακο.

Ο δείκτης της Nielsen υπερέβη το 10% το Σάββατο, που σημαίνει ότι μαζεύτηκαν στη συχνότητα του σταθμού πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές, αλλά και την Κυριακή, παρά τον ανταγωνισμό και με σειρές μυθοπλασίας, έφθασε στο 9%, δηλαδή άνω των 900.000 τηλεθεατών.

Το Σάββατο, ελλείψει άλλων δελεαστικών προτάσεων από τις 21.00 στο Top 10 αναδείχθηκαν εκπομπές και από άλλες ζώνες τηλεθέασης. Καλά φαίνεται να κινήθηκε η κωμική σειρά «Τρομεροί γονείς», αλλά και το μεσημεριανό μαγκαζίνο «Καλύτερα δεν γίνεται», στο πλατό του οποίου φιλοξενήθηκαν οι Τριανταφύλλου από την σειρά «Το σόι σου».

Την Κυριακή «ρεύμα» είχαν τα δελτία ειδήσεων και στα αξιοσημείωτα η προσπέραση που έκανε η σειρά «Τα φαντάσματα» του Star στη «Γη της ελιάς». Μάλιστα, το πλασάρισμα του «IQ 160» στη δεκάδα επικυρώνει την τακτική του Star να προτείνει τις σειρές μυθοπλασίας στο φινάλε του επταήμερου, δείχνοντας ότι υπάρχει κόσμος που θέλει και θα επιλέξει προτάσεις από τη συγκεκριμένη τυπολογία προγραμμάτων.

