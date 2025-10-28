search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 18:08

Προυνέλα Σκέιλς: Πέθανε στα 93 της η «Σίμπιλ» του «Fawlty Towers»

28.10.2025 18:08
w28-1643371235052

Η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς, που ήταν περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της ως Σίμπιλ Φόλτι στην κωμική σειρά “Fawlty Towers” (“Ενα τρελό, τρελό ξενοδοχείο”), πέθανε σε ηλικία 93 ετών, αναφέρουν οι γιοί της σε σημερινή τους ανακοίνωση.

Η Σκέιλς είχε μια καριέρα επτά δεκαετιών στη διάρκεια της οποίας υποδύθηκε πολλούς ρόλους από την δεκαετία του 50′, μέχρι που ανέλαβε τον ρόλο της Σίμπιλ, της συζύγου του Τζον Κλιζ, και εμφανίστηκε σε δύο σεζόν της κωμικής σειράς “Fawlty Towers” (“Ενα τρελό, τρελό ξενοδοχείο”), το 1975 και το 1979.

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ επί 61 χρόνια. Ο Γουέστ πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο.

Η Σκέιλς έπασχε από άνοια.

Διαβάστε επίσης:

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά – Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο»

Ελένη Ράντου: Ρώτησα το ChatGPT για μένα και είχε μια εικόνα που ούτε εγώ την είχα

Κατσούλης σε Μιμή Ντενίση: «Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elos_drastis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση από ΗΠΑ για την εκεχειρία στη Γάζα: «Η συμφωνία κρατάει, δεν υπάρχει παραβίαση από τη Χαμάς»

kairos ilios – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίθριος ο καιρός την Τετάρτη – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

bill gates 44- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Μπιλ Γκέιτς κάνει μια αιρετική δήλωση για την κλιματική αλλαγή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:56
elos_drastis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση από ΗΠΑ για την εκεχειρία στη Γάζα: «Η συμφωνία κρατάει, δεν υπάρχει παραβίαση από τη Χαμάς»

1 / 3