ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 18:57
28.10.2025 11:10

Ελένη Ράντου: Ρώτησα το ChatGPT για μένα και είχε μια εικόνα που ούτε εγώ την είχα

28.10.2025 11:10
Η Ελένη Ράντου μίλησε στην εκπομπή Happy Day αποκαλύπτοντας ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα το ChatGPT και πως την έχει… «σώσει» από διάφορες καταστάσεις.

«Φυσικά και χρησιμοποιώ το ChatGPT, μου έφτιαξε επιστολές σε ξένες γλώσσες που πράγματι με έσωσαν», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά: «Με ανησυχεί ότι κάποιο διεστραμμένο μυαλό μπορεί να σκεφτεί εναλλακτικούς τρόπους χρήσης και αυτό με τρομάζει.

Με τρομάζει η  χρήση από τους ανθρώπους. Ρώτησα το ChatGPT για μένα τι πρέπει να ανεβάσω στο θέατρο μετά το “Πάρτι της ζωής” και είχε μια εικόνα που ούτε εγώ την είχα».

