Κρατερός Κατσούλης σε Μιμή Ντενίση: «Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη Μιμή Ντενίση υποδέχθηκαν σήμερα ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς».
Στην έναρξη της συζήτησης, ο Κρατερός Κατσούλης και η Μιμή Ντενίση μίλησαν για τη σχέση τους και αποκάλυψαν κι ένα περιστατικό επί σκηνής στη «Σμύρνη μου αγαπημένη».
Μ.ΝΤ.: Η σχέση μας με τον Κρατερό είναι γνωστή…
Κ.Κ.: Έρωτα, πάθους και αγάπης… Μην ντρέπεσαι, αυτά είναι!
Μ.ΝΤ.: Υπάρχει ένας έρωτας μεταξύ μας!
Κ.Κ.: Να τα λέμε πια αυτά!
Μ.ΝΤ.: Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα!
Κ.Κ.: Τώρα ναι, μπορούν να ειπωθούν κάποια πράγματα.
Διαβάστε επίσης:
Εμπλοκή του Τζορτζ Κλούνει στο σκάνδαλο Επστάιν; «Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ του έκανε σεξουαλική πράξη» λέει η Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα: Έξαλλος ο Βινίσιους με τον Αλόνσο – «Εγώ θα γίνω αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.