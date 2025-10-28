Κρατερός Κατσούλης σε Μιμή Ντενίση: «Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα» (Video)

Τη Μιμή Ντενίση υποδέχθηκαν σήμερα ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς».

Στην έναρξη της συζήτησης, ο Κρατερός Κατσούλης και η Μιμή Ντενίση μίλησαν για τη σχέση τους και αποκάλυψαν κι ένα περιστατικό επί σκηνής στη «Σμύρνη μου αγαπημένη».

Μ.ΝΤ.: Η σχέση μας με τον Κρατερό είναι γνωστή…

Κ.Κ.: Έρωτα, πάθους και αγάπης… Μην ντρέπεσαι, αυτά είναι!

Μ.ΝΤ.: Υπάρχει ένας έρωτας μεταξύ μας!

Κ.Κ.: Να τα λέμε πια αυτά!

Μ.ΝΤ.: Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα!

Κ.Κ.: Τώρα ναι, μπορούν να ειπωθούν κάποια πράγματα.

Διαβάστε επίσης:

Εμπλοκή του Τζορτζ Κλούνει στο σκάνδαλο Επστάιν; «Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ του έκανε σεξουαλική πράξη» λέει η Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα: Έξαλλος ο Βινίσιους με τον Αλόνσο – «Εγώ θα γίνω αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (video)