search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 20:01
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 11:38

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά – Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο»

28.10.2025 11:38
roumeliwti

Για την καθημερινή της μάχη με το άγχος, το οποίο προσπαθεί να πολεμήσει μίλησε -μεταξύ άλλων- η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω. Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου», εξήγησε η ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day.

«Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο το οποίο έχει να κάνει με το άγχος, έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα που ταλαιπωρούμαι, αλλά δεν ισορρόπησα. Είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της μητέρας», εξήγησε η ηθοποιός.

«Το συζήταγα με τον άνδρα μου και έλεγα ότι εσύ πας στη δουλειά και θα γυρίσεις 8 το βράδυ. Είναι τρομερά βοηθητικός. Εγώ θα έρθω στη δουλειά να κάνω 10 ώρες γύρισμα και θα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ τι θα φάνε, να μαγειρέψω, να έχω οργανώσει το παιδί, να ξέρω ποιος θα τον πάει στο καράτε, να ξέρω ποιος θα τον πάει ποδόσφαιρο, τι ώρα θα διαβάσει. Δυσκολεύομαι», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Ράντου: Ρώτησα το ChatGPT για μένα και είχε μια εικόνα που ούτε εγώ την είχα

Εμπλοκή του Τζορτζ Κλούνει στο σκάνδαλο Επστάιν; «Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ του έκανε σεξουαλική πράξη» λέει η Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FrancisFordCoppola2608
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιατί ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εκποιεί τα ρολόγια του

elos_drastis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση από ΗΠΑ για την εκεχειρία στη Γάζα: «Η συμφωνία κρατάει, δεν υπάρχει παραβίαση από τη Χαμάς»

kairos ilios – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίθριος ο καιρός την Τετάρτη – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 20:01
FrancisFordCoppola2608
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιατί ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εκποιεί τα ρολόγια του

elos_drastis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

1 / 3