Σταμάτης Γονίδης: «Δεν θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι» (Video)

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα οικονομικά του μίλησε ο Σταμάτης Γονίδης επισημαίνοντας ότι εμπιστεύτηκε λάθος άτομα, μια επιλογή που όπως επισημαίνει πλήρωσε μετέπειτα.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας του, ωστόσο, δεν το έβαλε ποτέ κάτω.

«Πέρασα άσχημα οικονομικά, γιατί οι λογιστές που είχα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους οπότε έπρεπε να πληρώσω κάποια πρόστιμα. Λόγω της σαπίλας που υπάρχει σκεφτόμουν να φύγω, να απομονωθώ, αυτό άλλαξε όταν γεννήθηκε η Μαριαλένα και άκουσα να μου λέει ‘σ’ αγαπώ. Γύρισα όλη την Ελλάδα, ενάμιση μήνα έκανα 12 εμφανίσεις» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Αν δεν είχα οικονομικά θέματα δε θα κουραζόμουν τόσο πολύ. Εγώ ξέρω να τραγουδάω, δεν ξέρω από λογιστικά και στο παρελθόν εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και πλήρωσα την επιλογή μου. Γι’ αυτό θα δουλέψω φέτος τον χειμώνα. Δε θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι και δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου».

