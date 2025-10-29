search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 09:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 08:25

Σταμάτης Γονίδης: «Δεν θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι» (Video)

29.10.2025 08:25
gonidis-new

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα οικονομικά του μίλησε ο Σταμάτης Γονίδης επισημαίνοντας ότι εμπιστεύτηκε λάθος άτομα, μια επιλογή που όπως επισημαίνει πλήρωσε μετέπειτα.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας του, ωστόσο, δεν το έβαλε ποτέ κάτω.

«Πέρασα άσχημα οικονομικά, γιατί οι λογιστές που είχα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους οπότε έπρεπε να πληρώσω κάποια πρόστιμα. Λόγω της σαπίλας που υπάρχει σκεφτόμουν να φύγω, να απομονωθώ, αυτό άλλαξε όταν γεννήθηκε η Μαριαλένα και άκουσα να μου λέει ‘σ’ αγαπώ. Γύρισα όλη την Ελλάδα, ενάμιση μήνα έκανα 12 εμφανίσεις» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Αν δεν είχα οικονομικά θέματα δε θα κουραζόμουν τόσο πολύ. Εγώ ξέρω να τραγουδάω, δεν ξέρω από λογιστικά και στο παρελθόν εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και πλήρωσα την επιλογή μου. Γι’ αυτό θα δουλέψω φέτος τον χειμώνα. Δε θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι και δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου».

Διαβάστε επίσης:

Sia: Αγριεύει η μάχη για την επιμέλεια του παιδιού – Ο πρώην της την κατηγορεί για χρήση ναρκωτικών, εκείνη για παιδική πορνογραφία

Προυνέλα Σκέιλς: Πέθανε στα 93 της η «Σίμπιλ» του «Fawlty Towers»

Χρίστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτησή του για τους οκτώ μήνες από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια (photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με ίωση ο Μητσοτάκης στην παρέλαση

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: «Θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή» λέει ο εγγονός και μοναδικός κληρονόμος της

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Λέρου

trudeau-perry-new
LIFESTYLE

«Τρελός» για την Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό – «Είναι η τέλεια γυναίκα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 09:39
rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με ίωση ο Μητσοτάκης στην παρέλαση

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: «Θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή» λέει ο εγγονός και μοναδικός κληρονόμος της

1 / 3