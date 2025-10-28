Χρίστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτησή του για τους οκτώ μήνες από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια (photo)

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο Χρίστος Κούγιας, με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ μηνών από τον θάνατο του πατέρα του και γνωστού ποινικολόγου, Αλέξη Κούγια.

Ο νεαρός δικηγόρος μοιράστηκε, μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, μία φωτογραφία από μία νυχτερινή έξοδό του με τον Αλέξη Κούγια, γράφοντας ως λεζάντα «28/2-28/10», προσθέτοντας δίπλα και μία καρδιά.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο γνωστός ποινικολόγος «έφυγε» από τη ζωή, χτυπημένος από καρκίνο.

