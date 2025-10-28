Χρίστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτησή του για τους οκτώ μήνες από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια (photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο Χρίστος Κούγιας, με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ μηνών από τον θάνατο του πατέρα του και γνωστού ποινικολόγου, Αλέξη Κούγια.
Ο νεαρός δικηγόρος μοιράστηκε, μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, μία φωτογραφία από μία νυχτερινή έξοδό του με τον Αλέξη Κούγια, γράφοντας ως λεζάντα «28/2-28/10», προσθέτοντας δίπλα και μία καρδιά.
Στις 28 Φεβρουαρίου, ο γνωστός ποινικολόγος «έφυγε» από τη ζωή, χτυπημένος από καρκίνο.
