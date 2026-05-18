Ο Βασίλης Σπανάκης με ανάρτησή του στο TikTok απάντησε στο ΠΑΣΟΚ και το δημοσίευμα το οποίο τον κατηγόρησε ότι μεταβίβασε χώρο σε ακίνητο στην αδελφή του, χώρο ο οποίος στεγάζει γραφεία των ΕΛΤΑ στο Μοσχάτο.

Ο κ. Σπανάκης φέρεται να μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου, με το ΠΑΣΟΚ να ρωτά αν «είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να ‘θολώνει’ τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη, ώστε να μην φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία».

Η απάντηση του Σπανάκη ήταν να πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ΕΛΤΑ και ότι δεν εισπράττει ο ίδιος ούτε ένα ευρώ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την μεταβίβαση.

«Ξέρετε ποια είναι η ειρωνεία κύριε Ανδρουλάκη; Ξέρετε ποια είναι η ειρωνεία κύριοι του ΠΑΣΟΚ; Οτι δεν έχω καμία σχέση με τα ΕΛΤΑ του Μοσχάτου και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Κάτι φυσικά που δεν κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα αποφάσισε να κάνει μία προσωπική επίθεση» σχολίασε.

