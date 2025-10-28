Sia: Αγριεύει η μάχη για την επιμέλεια του παιδιού – Ο πρώην της την κατηγορεί για χρήση ναρκωτικών, εκείνη για παιδική πορνογραφία

Το διαζύγιο της δημοφιλούς τραγουδίστριας Σία από τον δεύτερο σύζυγό της πήρε ιδιαίτερα άσχημη τροπή με τη διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού να εξελίσσεται σε πόλεμο.

Σε νέα νομικά έγγραφα, που δημοσιεύει το TMZ, ο εν διαστάσει σύζυγος της Σία, Ντάνιελ Μπερνάρντ, ζητά από τον δικαστή την αποκλειστική επιμέλεια του ενός έτους γιου τους, Somersault Wonder Bernard , ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του αποτελεί «σοβαρό και άμεσο κίνδυνο» για τον γιο τους, με την τραγουδίστρια να υποσρηρίζει ότι έχουν ήδη περιοριστεί οι επισκέψεις του πρώην της υπό λόγω έρευνας για παιδική πορνογραφία.

Μάλιστα στον Τύπο, ο Ντάνιελ ανέφερε: «Η Σία είναι μια ακατάλληλη και αναξιόπιστη μητέρα που παλεύει με την κατάχρηση ουσιών και τον εθισμό, καθιστώντας την ανίκανη να παρέχει ασφαλή ή σταθερή φροντίδα στον Σούμι. Είμαι ο μόνος ασφαλής και αξιόπιστος γονιός για τον γιο μας. Είμαι γιατρός, νέος, υγιής και δεν έχω ποινικό μητρώο ή προβλήματα εθισμού σε ναρκωτικά ή αλκοόλ».

Ο Ντάνιελ θέλει η Σία να υποβάλλεται σε τυχαίους και τακτικούς ελέγχους ναρκωτικών… και ζητά να περιορίζεται σε επισκέψεις 2 ωρών υπό επαγγελματική παρακολούθηση, 3 φορές την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Ντάνιελ, η Σία απέκρυψε σκόπιμα ότι νοσηλεύτηκε στο Λος Άντζελες για 2 εβδομάδες και βρέθηκε θετική σε βαρβιτουρικά και βενζοδιαζεπίνες, χωρίς καμία νόμιμη ιατρική εξήγηση. Ισχυρίζεται επίσης ότι κάποτε απέκρυψε το πού βρισκόταν το παιδί τους και του αρνήθηκε το δικαίωμα να το επισκεφτεί. Όλα αυτά φέρεται να συνέβησαν τον Σεπτέμβριο.

Εκτός από την αποκλειστική επιμέλεια, ο Ντάνιελ ζητά επίσης τακτική μηνιαία διατροφή ύψους 77.245 δολαρίων το μήνα.

Αν και ήταν ογκολόγος όταν γνωρίστηκαν για πρώτη φορά, ο Ντάνιελ ισχυρίζεται ότι είναι άνεργος και δεν έχει καμία πηγή εισοδήματος επειδή η Σία «σταμάτησε κάθε χρηματοδότηση» της κοινής τους εταιρείας, Modern Medicine. Λέει ότι εξαρτάται πλήρως οικονομικά από τη Σία, η οποία έχει μια «εξαιρετικά επιτυχημένη και μακρά μουσική καριέρα».

Η Σία απάντησε ότι δεν υπάρχει λόγος για να δοθεί πλήρης επιμέλεια στον Νταν. Λέει ότι ο γιος του βρισκόταν και παραμένει ασφαλής υπό την επιμέλειά της από τον χωρισμό τους, σημειώνοντας ότι είχαν ήδη συμφωνήσει τον Αύγουστο του 2025 να δίνουν στον Νταν πολύ περιορισμένες επισκέψεις υπό επαγγελματική παρακολούθηση, επειδή βρισκόταν υπό έρευνα από την αστυνομία του Λος Άντζελες και την αστυνομία του Ντενχάιμ για «παράνομη παιδική πορνογραφία» που φέρεται να βρέθηκε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Λέει ότι απαίτησε την παρακολούθηση αφού ενημερώθηκε για την έρευνα.

Ο Νταν αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του με παιδική πορνογραφία… και λέει ότι πιστεύει πως η Σία «φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία» για να περιορίσει τον χρόνο του με το παιδί τους.

Η Σία λέει ότι κατανοεί ότι οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα και ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί, αλλά λέει ότι αυτό δεν μετριάζει τις ανησυχίες της για το γεγονός ότι το παιδί περνάει χρόνο μαζί του χωρίς επίβλεψη. Είναι ανοιχτή, ωστόσο, σε επιπλέον χρόνο επιμέλειας του Νταν, εφόσον υπάρχει κάποιος έμπειρος φροντιστής παιδιών, όπως η μητέρα του Νταν ή μια νταντά. Λέει, ωστόσο, ότι δεν είναι ανοιχτή σε ένα δραστικό βήμα απομάκρυνσης από την τρέχουσα συμφωνία επιμέλειας.

Όσο για την νηφαλιότητά της, η Σία λέει ότι είναι νηφάλια εδώ και πάνω από 6 μήνες και λέει ότι έχει επανειλημμένα συμφωνήσει να υποβληθούν σε τεστ ναρκωτικών τόσο για εκείνη όσο και για ο Ντάνιελ, ισχυριζόμενη ότι εκείνος ήταν αυτός που αρνήθηκε να κάνει τεστ ναρκωτικών σε τακτική βάση.

Λέει ότι είναι αλήθεια ότι υπέφερε από κατάχρηση ουσιών πριν από 15 χρόνια, αλλά η ανάρρωση ήταν «ακρογωνιαίος λίθος» της ζωής της.

«Η προσπάθεια του Νταν να μετατρέψει το παρελθόν μου σε μέτωπο απεξάρτησης… δεν εξυπηρετεί κανέναν νόμιμο σκοπό και έχει μόνο ως στόχο να διαστρεβλώσει τα γεγονότα και να υπονομεύσει την αξιοπιστία μου».

Η τραγουδίστρια φέρεται να έδωσε τέλος στον γάμο τους τον Μάρτιο, καταθέτοντας αίτηση διαζυγίου μετά από μόλις 2 χρόνια γάμου.

Εκείνη την εποχή, η Σία ανέφερε «αγεφύρωτες διαφορές» ως την αιτία του χωρισμού και ζήτησε τη νόμιμη και φυσική επιμέλεια του μωρού τους.

Αυτό είναι το δεύτερο διαζύγιο της Σία. Είχε χωρίσει από τον Erik Lang το 2016 μετά από λίγο περισσότερο από δύο χρόνια γάμου.

