MEDIA

ANT1: Σχεδιάζει απόβαση στον Τύπο της Ιταλίας – Σε συζητήσεις με τον Όμιλο GEDI των La Republica και La Stampa

ant1_1705_1460-820_new

Είδηση στον χώρο των μίντια της Ιταλίας αποτελεί ο δίαυλος επικοινωνίας του Ομίλου ΑΝΤ1 με το διεθνές αποτύπωμα και την έντονη εξωστρέφεια και ανάπτυξη με τον εκδοτικό δημοσιογραφικό Όμιλο GEDI (GEDI Gruppo Editoriale) της οικογένειας Ανιέλι- Έλκαν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ιταλικού Τύπου, επίκειται εξαγορά των εκδόσεων του Ομίλου GEDI από τον Όμιλο ΑΝΤ1 στον οποίο, τον Φεβρουάριο του 2022, έχει επενδύσει το MBC Group– ο μεγαλύτερος Όμιλος media στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με έδρα το Ντουμπάι -225 εκατ. ευρώ.

Στην ιδιοκτησία του GEDI Gruppo Editoriale βρίσκονται οι εμβληματικές εφημερίδες La Repubblica και La Stampa (https://www.lastampa.it/), τις ιταλικές περιοδικές εκδόσεις LimesNational Geographic Italia, Le Scienze και ραδιοτηλεοπτικούς οραγνσιμούς όπως οι σταθμούς όπως Repubblica Radio TV, Deejay TVmyDeejay, Onda Latina, Capital και m2o.

Ρεπορτάζ των Italia Ozzi και Blitz Quotidiano «μιλούν» για πώληση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου οι επίσημες ανακοινώσεις, ο οποίες εξαρτάται από την οριστικοποίηση- διευθέτηση  των τελευταίων λεπτομερειών.

Εάν και εφόσον επισφραγιστεί η εξαγορά από τον Όμιλο ΑΝΤ1, θα σημάνει την απόσυρση του Οίκου Ανιέλι από το μιντιακό τοπίο της Ιταλίας- κάτι που εξεταζόταν αλλά και συζητιόταν από καιρό στην Γείτονα, την ίδια στιγμή όμως θα αποτελεί ορόσημο όχι μόνον για τα ελληνικά ΜΜΕ αλλά και τον ευρύτερο- Ευρωπαϊκό- χώρο των μίντια.

Ο ελληνικός πολυμεσικός Όμιλος ΑΝΤ1 και στο παρελθόν είχε εμφανιστεί να εξετάζει προκλήσεις που εμφανίζονταν στον διεθνή χώρο των ΜΜΕ. Το 2024, οι New York Times ανέφεραν σε δημοσιοευμά τους ότι ο Antenna Group βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου στο The News Movement, ένα ανερχόμενο βρετανικό δίκτυο ειδήσεων για νέους, που ίδρυσε ο πρώην CEO της Washington Post, Γουίλ Λιούις.  Οι επαφές εκείνες δεν καρποφόρησαν όμως αποτέλεσαν δείκτη για τις διεθνείς φιλοδοξίες του ελληνικού ομίλου ΜΜΕ.

Το Νοέμβριο του 2024 το CNBC έκανε θέμα, επικαλούμενο τότε ως πηγές ανθρώπους που γνώριζαν, ότι ο  ΑΝΤ1 βρισκόταν σε συζητήσεις για την απόκτηση του αμερικανικού δημοσιογραφικού Ομίλου ΜΜΕ, Time.

Τώρα, μένει να φανεί αν θα τελεσφορήσουν οι διμερείς επαφές μεταξύ των δύο Ομίλων ΜΜΕ, του ελληνικού και του ιταλικού.

