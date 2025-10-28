Ξανά στο OPEN ο cool μελισσοκόμος – Την είπε με το γάντι στη Μίνα Καραμήτρου (Video)

Για τα προβλήματα των μελισσοκόμων αλλά και για την αντίδραση της Μίνας Καραμήτρου, που δεν μπορούσε να κρατήσει τα γέλια της όταν τον αντίκρισε στην οθόνη μίλησε ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος.

Ο γραμματέας του Συλλόγου Μελισσοκόμων Καρδίτσας βγήκε στην εκπομπή «10 ΠΑΝΤΟΥ» του Open το πρωί της 28ης Οκτωβρίου.

«Να πω κάτι, βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου. Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι’ αυτό το λόγο έχετε σεβασμό από μένα. Το ότι καταφέρατε αυτό και στην ηλικία που είμαι, σεβασμός. Στα 53 μου!», ανέφερε η παρουσιάστρια καλημερίζοντάς τον.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αντίδρασή σας. Χάρηκα και σας το αναγνωρίζω αυτό, το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας, είναι σπουδαίο και να τα διορθώνουμε ακόμα πιο σπουδαίο. Χαίρομαι πολύ που είπατε ότι αυτή τη φορά θα μου δώσετε και περισσότερο χρόνο», σχολίασε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Δευτέρας: Ο «Εκατομμυριούχος» πήρε όλο το …χαρτί – Σκληρή μάχη στην prime time με «Να μ’αγαπάς», «Porto Leone» και «Άγιο Έρωτα»

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Τηλεθέαση stereo από το «The Voice of Greece» το γουίκεντ (25,26/10)