Ξανά στο OPEN ο cool μελισσοκόμος – Την είπε με το γάντι στη Μίνα Καραμήτρου (Video)

melissokomos_open

Για τα προβλήματα των μελισσοκόμων αλλά και για την αντίδραση της Μίνας Καραμήτρου, που δεν μπορούσε να κρατήσει τα γέλια της όταν τον αντίκρισε στην οθόνη μίλησε ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος.

Ο γραμματέας του Συλλόγου Μελισσοκόμων Καρδίτσας βγήκε στην εκπομπή «10 ΠΑΝΤΟΥ» του Open το πρωί της 28ης Οκτωβρίου.

«Να πω κάτι, βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου. Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι’ αυτό το λόγο έχετε σεβασμό από μένα. Το ότι καταφέρατε αυτό και στην ηλικία που είμαι, σεβασμός. Στα 53 μου!», ανέφερε η παρουσιάστρια καλημερίζοντάς τον.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αντίδρασή σας. Χάρηκα και σας το αναγνωρίζω αυτό, το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας, είναι σπουδαίο και να τα διορθώνουμε ακόμα πιο σπουδαίο. Χαίρομαι πολύ που είπατε ότι αυτή τη φορά θα μου δώσετε και περισσότερο χρόνο», σχολίασε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος.

