Τηλεθέαση Δευτέρας: Ο «Εκατομμυριούχος» πήρε όλο το …χαρτί – Σκληρή μάχη στην prime time με «Να μ’αγαπάς», «Porto Leone» και «Άγιο Έρωτα»

Με το Happy Day στην κορυφή με 18% ξεκίνησε η εβδομάδα στους πίνακες τηλεθέασης χθες Δευτέρα. Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις, ακολούθησε η Κοινωνία Ώρα Mega με 12,4% και από εκεί και πέρα όλες οι άλλες εκπομπές κατέγραψαν μονοψήφια νούμερα.
Στην πρωινή ζώνη, η Super Κατερίνα κατέκτησε για ακόμη μια φορά την πρωτιά (14,4%) με δεύτερο το Buongiorno (10,6%) και τρίτο σε απόσταση αναπνοής το Πρωινό (10,5%).
Το μεσημέρι, το Σόι σου, που επιστρέφει για 6η σεζόν, αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά πολύ σκληρό για να πεθάνει… Κατέγραψε 12,7% απέναντι στις Αποκαλύψεις 11,1%.
Το απόγευμα πρώτο …τερμάτισε το Live News με 15,8%, δεύτερος ο Τροχός της τύχης με 15% και τρίτο το Deal με 14,1%.
Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η μάχη στην prime time. Ο Εκατομμυριούχος σημείωσε 14,1%, το Να μ’ αγαπάς 14%, το Porto Leone 13,9% και ο Άγιος έρωτας 13,7%.
Στη late night ζώνη το The 2Night Show έκανε 12,5% και η ξένη ταινία του Alpha 8,6%.
