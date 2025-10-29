Διπλοθεσίτες σε σειρές – Ηθοποιοί με πρώτους ρόλους σε διαφορετικές  προτάσεις μυθοπλασίας της φετινής σεζόν

Συμβαίνει και φέτος. Η σεζόν που μόλις άρχισε τυχαίνει να διαθέτει σειρές με… κοινούς πρωταγωνιστές. Για αρχή καμιά δεκαριά ηθοποιοί εμφανίζονται ως… διπλοθεσίτες κυρίως σε σειρές μυθοπλασίας.

Η Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους κάνει την αστυνόμο/υποδιευθύντρια στην θριλερικών χαρακτηριστικών αστυνομική σειρά «Το δίχτυ» – κύκνειο άσμα του Μανούσου Μανουσάκη, με σκηνοθέτη πλέον τον ΓρηγόρηΚαραντινάκη – ενώ στην κοινωνική περιπέτεια «Το παιδί»κάνει μια λαϊκή μεσόκοπη γυναίκα, τη Βάνα, μητέρα της Αρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) πολύ προστατευτική προς τους ανθρώπους που αγαπάει και όταν βρίσκονται σε κίνδυνο θα κάνει τα πάντα για να τους βοηθήσει. Και οι δύο σειρές αποτελούν προτάσεις της ΕΡΤ1.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο «Το δίχτυ» είναι συνάδελφος και στο σενάριο με την Παπαχαραλάμπους καθώς υποδύεται τον αστυνόμο Β’ Ανδρέα Καραλή. Η μετάδοση των επεισοδίων της σειράς συνέπεσε με το νέο ρόλο για τον Τσιμιτσέλη, αυτόν του παρουσιαστή στην δημοσιογραφική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, που τόσο πολύ έχει συζητηθεί.

Με διαφορετικές σεναριακές επαγγελματικές ιδιότητες εμφανίζεται φέτος ς ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μέσα από δύο διαφορετικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, και άσχετους μεταξύ τους κεντρικούς ρόλους.

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Ο δικαστής» του ΑΝΤ1- μια κοινωνικοδικαστική περιπέτεια με στοιχεία θρίλερ

και επίσης πρωταγωνιστεί στον τρίτο κύκλος της δραματική ιατρικής σειράς «Ο γιατρός» του Alpha.

Ένα αδίστακτο golden boy κάνει ο Μιχάλης Λεβεντογιάννηςστη κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» του Mega φέτος και παράλληλα κάνει το πρωτοπαλίκαρο σε έναν άνθρωπο της νύχτας στην κωμική περιπέτεια «Γιατί ρε πατέρα» του ΑΝΤ1.

«Dolby stereo» εμφάνιση και για την Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Συνεχίζει με τον τρίτο κύκλο της σειράς «Παιχνίδια εκδίκησης» του ΑΝΤ1, με το ΝίκοΚουρή και επίσης πρωταγωνιστεί στο νέο-σχεδόν- καθημερινό σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» του Mega με τον Δημήτρη Λάλο το οποίο θα αρχίσει να μεταδίδεται από αυτό το Σάββατο (1/11).

Μια και τον αναφέραμε, ο Νίκος Κουρής μπορεί τις καθημερινές να συνεχίζει να κρατά τον πρώτο ανδρικό ρόλο στα «Παιχνίδια εκδίκησης», με πρεμιέρα στις 5/11, τις Κυριακές όμως εξακολουθεί να κάνει τον αστυνόμο Αργύρη Σαμαρτζή στη σειρά «IQ 160» του Star.

Μητέρα στον Alpha, μητέρα και στο Mega κάνει η Φιλαρέτη Κομνηνού. Στην κοινωνική περιπέτεια «Να με λες μαμά» του Alpha, της οποία ο – μικρός – κύκλος επεισοδίων μόλις ολοκληρώθηκε, ήταν η σεναριακή μητέρα της Μαρίας Κίτσου. Από το ερχόμενο Σάββατο (1/11) θα κάνει την μητέρα του Δημήτρη Λάλου στη σειρα «Μια νύχτα μόνο» (Mega).

Πολυπράγμων ο Τάσος Ιορδανίδης της καθημερινές θα συμμετέχει στην πλοκή της νέας πρότασης «Μια νύχτα μόνο» (Mega) και τα Σαβββατοκύριακα εξακολουθεί να συμπαρουσιάζει με την Ζωή Κρονάκη την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;»στην ΕΡΤ1.

Διπλή τηλεοπτική εμφάνιση φέτος και για την Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Από τον Σεπτέμβριο έχει κομβικό ρόλο στην κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» της ΕΡΤ1, υποδυόμενη την Χαρίκλεια, μια Πατρινιά, καπάτσα και καλλονή- στα νιάτα της-, μητέρα του Πάρη και του Απόλλωνα, και από αυτή την Παρασκευή (31/10) θα την ξαναβλέπουμε ως Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου στην πολυναναμενόμενη έκτη σεζόν της σειράς – «Το σόι σου» (ALPHA)

