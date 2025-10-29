search
Διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση το Δευτερότριτο (27,28/1) για τον Alpha

ALPHA

Τα συνήθη για τον Alpha στην κούρσα τηλεθέασης του διήμερου. Πρώτος και τη Δευτέρα, πρώτος και την Τρίτη.

Η κάμψη από τη μια ημέρα στην άλλη, που ήταν μάλλον γενική, πιθανόν οφείλεται στο σχεδόν 4ωρο ράλι τηλεθέασης που κατάφερε η ΕΡΤ3 περίπου από τις 11.00 έως τις 15.30 με την μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι και τις δύο ημέρες δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών ήταν ο ΑΝΤ1. Μάλιστα την Τετάρτη μοιράστηκε τη δεύτερη θέση με το Mega.

Την Κυριακή, όπως φαίνεται και από τα γραφήματα της Nielsen, η ΕΡΤ3 είδε τη δυναμική της να τετραπλασιάζεται, προσπερνώντας το Open, την ΕΡΤ1 αλλά και την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ και το MAK TV. Του χρόνου από ότι φαίνεται θα ξαναδεί τέτοια επίδοση… εκτός κι αν μεταδώσει προσεχώς μείζονος σημασίας αθλητικό γεγονός.

