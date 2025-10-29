search
29.10.2025 23:05

Αιχμηρός Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» (Video)

29.10.2025 23:05
lazopoulos gynaikes 44- new

Το δικό του μήνυμα έστειλε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός είπε πως «οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια».

«Θυμήθηκα τώρα μια παράσταση που έκανα της Λυσιστράτης το 1986, που έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που όλες τις γυναίκες Λυσιστράτες θα τις λένε».

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνέχισε λέγοντας πως «παρατηρώ ότι οι άνδρες έχουν γίνει κότες. Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια. Ξεκίνησε η Μάγδα Φύσσα, ακολούθησε η Μαρία Καρυστιανού, έρχεται η κ. Κοβέσι, είναι η κ. Τυχεροπούλου που δεν φοβάται να μιλήσει και είναι και οι γυναίκες στην ενημέρωση: η Ράνια Τζίμα, η Μίνα Καραμήτρου, η Ανθή Βούλγαρη, η Ελένη Καλογεροπούλου, η Νατάσα Γιάμαλη κι όλες μαζί οι γυναίκες που τα παιδιά τους χάθηκαν στα Τέμπη».

«Αυτές είναι οι γυναίκες που οδηγούν τη χώρα στη νέα εποχή που έρχεται οσονούπω. Οι γυναίκες αυτές είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» κατέληξε για να εισπράξει το θερμό χειροκρότημα του κοινού που βρίσκεται ζωντανά στο στούντιο.

