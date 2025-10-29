Αιχμηρός Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» (Video)

Το δικό του μήνυμα έστειλε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός είπε πως «οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια».

«Θυμήθηκα τώρα μια παράσταση που έκανα της Λυσιστράτης το 1986, που έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που όλες τις γυναίκες Λυσιστράτες θα τις λένε».

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνέχισε λέγοντας πως «παρατηρώ ότι οι άνδρες έχουν γίνει κότες. Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια. Ξεκίνησε η Μάγδα Φύσσα, ακολούθησε η Μαρία Καρυστιανού, έρχεται η κ. Κοβέσι, είναι η κ. Τυχεροπούλου που δεν φοβάται να μιλήσει και είναι και οι γυναίκες στην ενημέρωση: η Ράνια Τζίμα, η Μίνα Καραμήτρου, η Ανθή Βούλγαρη, η Ελένη Καλογεροπούλου, η Νατάσα Γιάμαλη κι όλες μαζί οι γυναίκες που τα παιδιά τους χάθηκαν στα Τέμπη».

«Αυτές είναι οι γυναίκες που οδηγούν τη χώρα στη νέα εποχή που έρχεται οσονούπω. Οι γυναίκες αυτές είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» κατέληξε για να εισπράξει το θερμό χειροκρότημα του κοινού που βρίσκεται ζωντανά στο στούντιο.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Παρέλαση τηλεθέασης το διήμερο (27,28/10) από «Άγιο έρωτα» και «Να μ’ αγαπάς»

Διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση το Δευτερότριτο (27,28/1) για τον Alpha