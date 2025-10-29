search
Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

prwtoselido entos new

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τσαμπουκάδες για τα γκάλοπ» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την πόλωση στην οποία ελπίζει η κυβέρνηση, καθώς «μουλάρωσαν» για τα καλά στην Ευρώπη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – επιστρατεύουν τον Χατζηδάκη, αλλά και για τους απλήρωτους αγρότες και την εκκρεμότητα των 1,3 δισ. που φέρνει νέους πονοκεφάλους στο Μαξίμου, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η (δημοσκοπική) φτώχεια φέρνει πόλωση – Η κυβέρνηση υιοθετεί σκληρή ρητορική κατά της αντιπολίτευσης για… τα πάντα – Αγωνία για τους αγρότες, καθώς η Κομισιόν ελέγχει τις επιδοτήσεις μέχρι σεντ – Κλιμακώνεται η σύγκρουση, καθώς τα κόμματα προσπαθούν να… πείσουν

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφίγγει η θηλιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η κυβέρνηση αναβάλλει τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων με κομβικό ρόλο – Θορυβημένη από τις επερχόμενες μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις

ΠΑΣΟΚ: Τα «αυτογκόλ» φέρνουν εσωστρέφεια – Επιμένει ο Δούκας για διάλογο με όλες τις «προοδευτικές δυνάμεις» – Με ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες βγαίνει μπροστά ο Ανδρουλάκης

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δημοσκοπήσεις και ο «μονόδρομος» της «σύγκλισης» με Τσίπρα – Η διαχείριση της κρίσης από τον Φάμελλο και η σύγχυση με την «συμπόρευση»

ΚΚΕ: Το κόμμα στο επίκεντρο του 22ου Συνεδρίου εν μέσω δύσκολων και απρόβλεπτων καιρών – «Η οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική αυτοτέλεια του ΚΚΕ ισχύει σε όλες τις συνθήκες και σε κάθε περίπτωση»

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Η Άγκυρα «πετάει» με Λονδίνο – Τα Eurofighter ανοίγουν νέο κεφάλαιο στα τουρκικά εξοπλιστικά – Το Λονδίνο πουλάει αεροσκάφη και αγοράζει επιρροή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα – Ο σχεδιασμός αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλότερα εισοδήματα – Το ύψος του επιδόματος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 400 και 500 ευρώ – Συνταξιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν λόγω προσωπικής διαφοράς

ΣΤΕΓΑΣΗ: Νέο στεγαστικό για το 2026 – Πρόγραμμα πιλότος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με άξονα την ανακαίνιση – Σημαντικά κριτήρια: παλαιότητα, τετραγωνικά και εισόδημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η Μόσχα «πιέζεται και απειλεί» – Οικονομικές κυρώσεις, κλιμάκωση συγκρούσεων και αναβίωση της πυρηνικής απειλής – Στρατηγική φθοράς και αποτροπής από την Ουκρανία – Κρίσιμα για τη Ρωσία τα εδάφη βορειοανατολικά του Ντόνετσκ

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Επιχειρηματικότητα και διεθνείς σχέσεις – Οι ελληνικές κυβερνήσεις σχοινοβατούν επιτυχώς στα δύσκολα θέματα ενέργειας – Η Αθήνα στη σωστή πλευρά της ιστορίας πολύ πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – Επιτυγχάνουν αποτελέσματα όσοι γνωρίζουν το μέγεθος των προκλήσεων

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ένα ΟΧΙ για όλες τις εποχές – Το σημερινό «όχι», αντί να στρέφεται σε μια προκάτ εικόνα, έχει κύριο αποδέκτη την Τουρκία – Οι καιροί είναι διαφορετικοί, όμως το ηρωικό πνεύμα εξακολουθεί να είναι ωφέλιμο

ΑΡΘΡΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Δύο εχθροί στην ίδια πόλη – Folk Nation εναντίον People Nation, ο πόλεμος δύο μεγάλων συμμοριών στο Σικάγο – Στις γειτονιές του δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 150.000 μέλη – Εξαγωγή συμβόλων, κωδίκων και οργανωτικής δομής σε άλλες μεγαλουπόλεις

ΜΜΕ: Πεντάγωνο καλεί υπερσυντηρητικά ή και ακροδεξιά ΜΜΕ – Νέες περιοριστικές διατάξεις σε διαχείριση πληροφοριών και ενημέρωση της αμερικανικής κοινής γνώμης – Σφοδρές αντιδράσεις φορέων υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου

ΙΣΤΟΡΙΑ: Πολιτική και Διοίκηση στο Βυζάντιο – Μέρος τέταρτο: Εικονομαχία: πίστη, εξουσία και κοινωνικός διχασμός

