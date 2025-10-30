ΕΣΗΕΑ: Στηρίζει Ρέβη – Κουρδή και καταγγέλλει την εργοδοσία του ΣΚΑΪ

Επανέρχεται η ΕΣΗΕΑ στην υπόθεση εκτοπισμού των δημοσιογράφων Ευλαμπίας Ρέβη και Γιώργου Κουρδή από την παρουσίαση της καθημερινής ενημερωτικής- ειδησεογραφικής εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ και καλεί τον σταθμό «να ανταποκριθεί, έστω και την ύστατη στιγμή, στις υποχρεώσεις του».

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» η οποία, αντί να αποκαταστήσει τους δημοσιογράφους Γιώργο Κουρδή και Ευλαμπία Ρέβη στη συμβατικά συμφωνημένη θέση τους ως δημοσιογράφων παρουσιαστών στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», προχώρησε στην απόλυση του συναδέλφου Γιώργου Κουρδή και μάλιστα χωρίς τη νόμιμη αποζημίωση.

Εξακολουθεί δε να διατηρεί σε αναγκαστική «αργία» την Ευλαμπία Ρέβη χωρίς να της καταβάλλει το σύνολο των συμφωνημένων μηνιαίων αποδοχών της.

Όλα αυτά επειδή και οι δύο επέλεξαν να υπερασπιστούν την δημοσιογραφική ιδιότητά τους, να μην αποδεχτούν την υποβάθμιση του ρόλου των δημοσιογράφων σε μία ενημερωτική εκπομπή και αρνήθηκαν να συναινέσουν στη μείωση των αποδοχών τους.

Σταθερή θέση της ΕΣΗΕΑ είναι ότι η δημοσιογραφική αξιοπρέπεια και ο επαγγελματισμός των δημοσιογράφων δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους συναδέλφους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους με όλους τους τρόπους», αναφέρει το ΔΣ της Ένωσης σε σημερινή (30/10) ανακοίνωση του.

