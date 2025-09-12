ΣΚΑΪ: «Όπου υπάρχει Ελλάδα»… δεν υπάρχει Ρέβη και Κουρδής

Αίσθηση έχει προκαλέσει η «απουσία» του δίδυμου παρουσιαστών Ευλαμπίας Ρέβη – Γιώργου Κουρδή από την ενημέρωση του ΣΚΑΪ για την επαναφορά της καθημερινή ενημερωτική ζωντανής εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα»- Δευτέρα 15/9 στις 14.40- με την οποία ο σταθμός «αναδεικνύει την αυθεντική ψυχή της χώρας μας, τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες όψεις της».

Αν και ενημερώνει ο ΣΚΑΪ ότι «η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ξεκινά τις καθημερινές αποστολές στην πρώτη γραμμή», δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά για τους ρεπόρτερ Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή που τόσο είχε «επενδύσει» και «πιστέψει» το κανάλι πέρσι στην εκκίνηση αυτού του δύσκολο εγχειρήματος.

Ούτε λέξη για τους δύο, όμως ο σταθμός ενημερώνει πως «στο «ταξίδι» θα συμμετέχει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος αναλαμβάνει -με το πηγαίο χιούμορ και τη φρέσκια ματιά του- τον συντονισμό από τη βάση» και συνεχίζει: «Το υπαίθριο στούντιο για την παρουσίαση της εκπομπής που δίνει φωνή στην περιφέρεια, θα στηθεί, και αυτή τη χρονιά, σε αναρίθμητα σημεία απ’ άκρη σε άκρη της χώρας. Η καθημερινή ζωή, οι ανθρώπινες ιστορίες, οι ομορφιές, τα προβλήματα μικρών και μεγαλύτερων πόλεων, τα επιτεύγματα των κατοίκων, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών και της ερημοποίησης της υπαίθρου, θα παρουσιάζονται με ρεπορτάζ, video και live συνδέσεις. Φέτος, ο πήχης ανεβαίνει πιο ψηλά και το καθημερινό ταξίδι συνεχίζεται σε ακόμη περισσότερους προορισμούς. Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν, πολλά να μοιραστούμε και πολλά να γνωρίσουμε στην ίδια μας τη χώρα.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου, ο ΣΚΑΪ αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει ξανά «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και να μας γνωρίσει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της καθημερινής ζωής. Και όσα μπορούν να καταφέρουν».

Από όλο αυτό το κείμενο δεν υπονοείται έστω ότι Ρέβη- Κουρδής θα εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στην εκπομπή. Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τη «διαρροή» από το κανάλι πως η Ρέβη, για συγκεκριμένους λόγους, τη νέα σεζόν μπορεί και να μην βρισκόταν διαρκώς τους δρόμους, θα ήταν στο πλατο με τον Τσιμιτσέλη αλλά κάποιες φορές θα έπαιρνε θέση μπροστά στην κάμερα από μέρη της περιφέρειας. Εκτός κι αν ο σταθμός κάνει επικοινωνιακά τρικ για να συντηρείται ντόρος γύρω από την εκπομπή σε ιστοσελίδες και σόσιαλ μίντια.

