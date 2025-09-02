search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:43
02.09.2025 20:03

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

02.09.2025 20:03
REVI-KOURDIS

Μεταβάλλεται, κατά μια εκδοχή, ο ρόλος της Ευλαμπίας Ρέβη στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, ύστερα από εξελίξεις στο παρα πέντε της έναρξης της (8/9) για τη νέα σεζόν.

Το δίδυμο Ευλαμπίας ΡέβηΓιώργου Κουρδή παραμένει, ενδεχομένως υπο νέα συνθήκη. Κύκλοι περιξ του ΣΚΑΪ διαβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις με τους δυο δημοσιογράφους- παρουσιαστές παραμένουν όπως εξαρχής είναι, αναλλοίωτες.  

Θρυλείται ότι στο νέο κύκλο του ενημερωτικού εγχειρήματος του ΣΚΑΪ, το οποίο ενώσει την Περιφέρεια με το «κέντρο», παρουσία με κάποιον τρόπο μπορεί να έχει και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

