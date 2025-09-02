ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στο ίδιο έργο θεατές όσοι έχουν απομείνει, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Με 3,5 μήνες «μέσα» οι εργαζόμενοι σε ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη) και ΑΥΓΗ ισοφαρίζουν, αν δεν ξεπερνούν, το ρεκόρ απληρωσιάς του σχετικά πρόσφατου προηγούμενου διαστήματος και μάλιστα σε χρονική στιγμή κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε με τα χρήματα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει να εξαλείψει τις εκκρεμότητες απέναντι στο προσωπικό των ΜΜΕ του.

Αυτή τη στιγμή μόνον οι ηχολήπτες του κομματικού ραδιοσταθμού είναι «πίσω» μισό μηνιάτικο κι αυτό διότι υπάρχει σε ισχύ διαταγή καταβολής δεδουλευμένων, σημειώνουν άνθρωποι κοντά στον ΚΟΚΚΙΝΟ που έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί.

Σημειώνεται δε πως ο νόμος δεν απαγορεύει σε κόμμα να διαθέσει μέρος του ποσού που έχει συγκεντρωθεί ενόσω δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Οι εργαζόμενοι στον ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (δημοσιογράφοι, παραγωγοί, ελάχιστοι εναπομείναντες διοικητικοί) στην χθεσινή συνέλευση τους αποφάσισαν να δώσουν περιθώριο έως την ερχόμενη Δευτέρα (8/9) στον ΣΥΡΙΖΑ για να καταβάλει έστω ένα μισθό, διαφορετικά θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα σε- αρχικά- στάσεις εργασίας και θα εξετάσουν τα ενδεδειγμένα ένδικα μέσα για την διεκδίκηση των δεδουλευμένων τους. Οι κινητοποιήσεις είναι πιθανόν να πραγματοποιηθούν στο διήμερο 9 και 10 του μήνα, όταν ο Σωκράτης Φάμελλος θα είναι στη ΔΕΘ για την προγραμματισμένη ομιλία του και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αναμένεται στην κινητοποίηση αυτή να έχουν τη στήριξη της ΕΣΗΕΑ.

«Από τη μία πλευρά σπεύδουν να δώσουν – για αυτόν τον σκοπό – “τον οβολό τους” (συχνά με συγκινητικό ζήλο) ακροατές και ακροάτριες του σταθμού, μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, προοδευτικοί και αριστεροί άνθρωποι που αντιλαμβάνονται πόσο ζωτικής σημασίας είναι η επιβίωση και ενδυνάμωση του “Κόκκινου”, άρα και η μισθολογική συνέπεια απέναντι στους εργαζόμενούς του. Αλλά από την άλλη, ακριβώς αυτήν την περίοδο σωρεύονται περισσότερες οφειλές δεδουλευμένων μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ οφείλει να εξηγήσει πώς και γιατί συμβαίνει αυτό, δεδομένου ότι η νομοθεσία δεν εμποδίζει τη χρήση χρημάτων που συγκεντρώνονται από τις ΑΜΚ ποτού λήξει η σχετική διαδικασία και πιστοποιηθεί το τελικό, συγκεντρωθέν ποσό», αναφέρουν οι του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ως πρώτη επισήμανση.

Και συμπληρώνουν ότι: «Μαθαίνουμε ότι καταβάλλονται κανονικά οι μισθοί στο προσωπικό, που δεν εργάζεται στα ΜΜΕ ιδιοκτησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κάθε φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ “μετρά τα λεφτά του”, τα βρίσκει… τελειωμένα όταν πρόκειται να καταβάλει τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους των δικών του ΜΜΕ, οι οποίοι θα πρέπει να “φτύσουν αίμα”, να κινητοποιηθούν, να διαμαρτυρηθούν, να “ξεσηκώσουν τον κόσμο”, μήπως και πετύχουν κάποια μείωση των απλήρωτων δεδουλευμένων».

Ο σταθμός της Αθήνας είναι καιρό τώρα υποστελεχωμένος και μαζί με τους συναδέλφους τους σε Πατρα και Θεσσαλονίκη συναποτελούν ένα δυναμικό περίπου 50 ανθρώπων.

Με όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του προσωπικού στα κομματικά Μέσα διαμορφώνεται αίσθηση, με αυξητική τάση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως και να εξωθεί σε παραίτηση ή και υπαγωγή σε εθελούσια έξοδο κόσμο ώστε να «μικρύνουν» τα Μέσα του να γίνουν φθηνά στο ενδεχόμενο συγχώνευση με νέο πολιτικό σχήμα που διαφαίνεται ότι πάει να δημιουργηθεί στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και της Αριστεράς πιο συγκεκριμένα.

Ακόμα και έτσι, δηλαδή με συρρικνωμένα ΑΥΓΗ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, άρα και με μικρότερο κόστος πως είναι δυνατόν να αυξάνονται τα χρωστούμενα δεδουλευμένα, διερωτώνται στον ραδιοσταθμό.

Συνεκτιμώντας δε και τις κινήσεις που γίνονται τελευταίως στον χώρο του Τύπου με άλλα εκδοτικά εγχειρήματα εικάζουν ότι δεν αποκλείεται ο ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει εν τέλει τα κομματικά Μέσα του.

Αύριο εξάλλου για τους ίδιους λόγους αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνέλευση εργαζομένων στην ΑΥΓΗ- βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και υπολογίζεται πως έχουν ενταχθεί σε αυτό περι τους 15 δημοσιογράφους- με ταυτόσημες κινητοποιήσεις.

