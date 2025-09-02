Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών – Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Σε ένα από τα γυρίσματα της ζωής και των τηλεοπτικών σχεδιασμών δύο αλλοτινοί συνεργάτες του πρόσφατου παρελθόντος θα αναμετρηθούν φέτος, σε πρώτη φάση. Και βλέπουμε.

Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε τον Πέτρο Κουσουλό ο οποίος θα παρουσιάζει ΔΕ-ΠΑ, με όσα έχουν γίνει γνωστά για την ώρα, στις 13.30 την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Το Star για τη σεζόν 2025-2026 θέλει να δώσει περισσότερο «χώρο» στο «δυνατό χαρτί» της μεσημεριανή ζώνης προγράμματος του, την καθημερινή εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με τη Ζήνα Κουτσελίνη που θα εναρμονιστεί με τις τάσεις της τηλεοπτικής μόδας, και θα αρχίζει αρκετά νωρίτερα από ό,τι έως τώρα.

Αυτό σημαίνει πως η Κουτσελίνη θα αναμετράται με τον αλλοτινό συνεργάτης για περίπου 90 λεπτά, όσο διαρκεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Χαμός θα γίνει. Κάθε μέρα… ντέρμπι Κουτσελίνη-Κουσουλός.

