«Pretty Ugly»: Η νέα δραματική σειρά του Hulu με τη Hilary Duff

Η σταρ της σειράς «How I Met Your Father», Χίλαρι Νταφ (Hilary Duff), επιστρέφει στο Hulu και ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με την 20th Television για την παραγωγή του «Pretty Ugly». Πρόκειται για μια δραματική σειρά, στην οποία θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Κίρκερ Μπάτλερ (Kirker Butler) και είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο μυθιστόρημα που έγραψε το 2015.

Σύμφωνα με το Deadline, η Χίλαρι Νταφ θα υποδυθεί τη Miranda Miller, μια πρώην «βασίλισσα» παιδικών καλλιστείων, η οποία σκοπεύει να κάνει την 10χρονη κόρη της, Bailey, την πιο επιτυχημένη διαγωνιζόμενη αντίστοιχων διαγωνισμών στις ΗΠΑ. Η ίδια ονειρεύεται συνεργασίες με εταιρείες καλλυντικών, νέα brands ομορφιάς, ίσως ακόμα και παρουσιάστρια σε μια τηλεοπτική εκπομπή.

Από την πλευρά της, η Bailey, η οποία συμμετέχει σε διαγωνισμούς από την ηλικία των τριών μηνών, δεν θέλει πλέον να συνεχίσει.

Ωστόσο η Miranda δεν είναι διατεθειμένη να αλλάξει τα σχέδιά της καθώς είναι ήδη επτά μηνών έγκυος και καταστρώνει σχέδια για την μελλοντική καριέρα και του αγέννητου παιδιού της.

Τη σκηνοθετική καρέκλα θα αναλάβει η Σίλβερ Τρι (Silver Tree) ενώ στη παραγωγή θα βρίσκεται η εταιρεία Kapital Entertainment του ‘Ααρον Κάπλαν (Aaron Kaplan).

Η Νταφ έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη σειρά του Disney Channel, «Lizzie McGuire», που οδήγησε και στη δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας το 2003. Ακολούθησαν τα «Cheaper by the Dozen», «A Cinderella Story» και «Agent Cody Banks».

Η διάσημη ηθοποιός ενσάρκωσε επίσης την Kelsey Peters στη δραμεντί του TV Land, «Younger», ενώ ανέλαβε χρέη παραγωγού και πρωταγωνίστριας, υποδυόμενη τη Sophie Tompkins, στη σειρά του Hulu, «How I Met Your Father».

