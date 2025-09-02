ΣΚΑΪ: Προανάκρουσμα ενός ακόμα Βατερλό η πρεμιέρα του «Exathlon» – Ή αλλιώς, «καλά θα πάει κι αυτό»

Περσινά ξινά σταφύλια. Δεν έχω ιδέα αν από σταφύλια και μάλιστα ξινά, κάποιος μπορεί να κάνει θαύματα και να βγάλει ας πούμε ένα καλό κρασί ή να μετατρέψει τη φύρα για παράδειγμα σε τσίπουρο.

Ως λαϊκή ρήση όμως βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στη νέα(;) πρόταση- η οποία μάλιστα θεωρείται πολύφερνη (ως προ τι όμως μένει να μας πουν) από τον ΣΚΑΪ – του προγράμματος «Exathlon».

«Σας καλωσορίζω στο «Exathlon» το μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό event», έβαλαν τον παρουσιαστή του προγράμματος, Γιώργο Καράβα να πει με στόμφο στην έναρξη του. Τι να κάνεις κι εκείνος…

«Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι», λέει ο λαός. Μην το κουράζουμε. Δεν χρειάζεται κάποιος να ξοδέψει τρείς ώρες από τη ζωή του για να καταλάβει ότι το «Exathlon» είναι ανακύκλωση παλαιών υλικών, ξεπερασμένων, σερβιρισμένων ως κάτι νέο.

Κάτι από «Survivor», κάτι από «Big brother», κάτι από «Πλούσιοι και φτωχοί» του ΑΝΤ1 από το μακρινό 2003, με συμμετέχοντες μονιμάδες – γυρολόγους, καλά εκπαιδευμένων (εντός και εκτός εισαγωγικών η λέξη), των τοξικών ριάλιτι καθένα από τα οποία λανσάρεται ως κάτι διαφορετικό αλλά στην ουσία τους είναι ανακατασκευάσματα από οξειδωμένα- ξεπερασμένα από το ίδιο το τηλεοπτικό κοινό- υλικά. Πόση τοξικότητα να αντέξει κάποιος από την τηλεόραση όταν το ρεσιτάλ (τοξικότητας) αρχίζει από τα αξημέρωτα.

Ανησυχητικά σημάδια με το «καλημέρα» έδειξε το «Exathlon» για την πορεία του και στην Ελλάδα λένε ότι «η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται».

Η «καλή ημέρα» για την τηλεόραση φαίνεται από τις τηλεθεαματικότητες από τη Nielsen, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά παντού. Ποια ήταν η «καλή ημέρα» για το «Exathlon»- την πρεμιέρα του πιο συγκεκριμένα; Η δεύτερη θέση τηλεθέασης της ημέρας με μόλις 4,1% ποσοστό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Ήτοι 409.000 τηλεθεατές.

Σε μια θάλασσα- τι θάλασσα, δεν λέτε καλύτερα ωκεανό- επαναλήψεων (στη νιοστή) επεισοδίων ελληνικών σειρών και κάποιων ξένων ταινιών η πρεμιέρα του «Exathlon» ήταν με το ζόρι δεύτερη επιλογή. Άθλος.

Πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της Κυριακής ήταν το «Σόι σου» με 4,3% δηλαδή 434.000 τηλεθεατές και ήταν και σε επανάληψη.

Ένα χρόνο πριν ο ΣΚΑΪ, καθώς έχει καθιερώσει να εγκαινιάζει τη σεζόν νωρίτερα από όλους τους άλλους σταθμούς, στις 16 Σεπτεμβρίου είχε βγάλει την πρεμιέρα του «Survivor» (2024- 2025). Ήταν πρώτο σε προτιμήσεις με 8,4% (ή 843.000 τηλεθεατές).

Στο δεύτερο επεισόδιο, την επόμενη ημέρα εμφάνισε αμέσως απώλειες τηλεθέασης. Το 8,4%, έγινε 6% (607.000 τηλεθεατές). Ταυτόχρονα το άλλο ριάλιτι «Tempting fortune» του σταθμού ζοριζόταν από την εκκίνηση του (5,9%= 595.000 ζευγάρια μάτια).

Και ύστερα ήρθε η Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024. Από τον ανταγωνισμό άρχισαν να μεταδίδονται τα νέα επεισόδια της σειράς «Η γη της ελιάς» και τα επεισόδια των νέων σειρών «Grand Hotel» και «Άγιος έρωτας», σε σχεδόν καθημερινή βάση με πρεμιέρες και άλλων σειρών μυθοπλασίας σταδιακά στις επόμενες ημέρες. Την συνέχεια την ξέρετε για τα τοξικά ριάλιτι του Φαληρικού σταθμού.

Σε έναν ωκεανό επαναλήψεων να τερματίζεις δεύτερος, τι θα γίνει όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες από τις συνολικά 33 σειρές της νέας τηλεοπτικής χρονιάς;

Στο ίδιο έργο θεατές τα σημάδια δείχνουν πως θα είμαστε. Το «Exathlon» έχει περιθώριο να καταφέρει κάποιες συμπαθείς επιδόσεις έως ότου κάνουν την εμφάνιση τους, από τις 21.00 τα επεισόδια των ελληνικών σειρών είτε εκείνων που συνεχίζονται με νέους κύκλους είτε καινούργιων προτάσεων.

Μακάρι να διαψευστούμε. Αλλιώς το «Exathlon» θα προστεθεί κι αυτό σε μια σειρά «Βατερλό» για τον ΣΚΑΪ που παραμένει μακριά από τις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» του όσο κι αν επιθυμεί να επιστρέψει σε εκείνες, όπως είχε ειπωθεί πέρσι από υψηλόβαθμο στέλεχος του. Επιλογές είναι αυτές.

