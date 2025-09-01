Alpha και ΣΚΑΪ μοιράστηκαν την πρώτη θέση τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο (30,31/8)

Πτωτική τάση επικράτησε το Σάββατο μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας με τον Alpha να συγκεντρώνει τις περισσότερες των προτιμήσεων και τον ΣΚΑΪ να πετάγεται» στην δεύτερη θέση, ενώ το Mega με επίδοση κάτω του 10% υποχώρησε στην τρίτη.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας ο υπερδιπλασιασμός του μεριδίου της ΕΡΤ1 (7,8%) σε σχέση με την Παρασκευή μεταβολή που οφείλεται κυρίως στην απευθείας μετάδοση του απογευματινού αγώνας μπάσκετ εθνικών ομάδων Κύπρου- Ελλάδας στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ.

Την Κυριακή η μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης πέρασε στον ΣΚΑΪ και λόγω της πρεμιέρας του νέου ριάλιτι «Exathlon» του σταθμού. Ήταν η δεύτερη ημέρα, στη σειρά, με διψήφιο αριθμό στο κύριο μέρος του μεριδίου του σταθμού σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Η καθίζηση στην συνολική τηλεθέαση των πανελλαδικών σταθμών εντάθηκε τη Κυριακή καθώς η αθροιστική δυναμική του διαμορφώθηκε σε 61,2% από 63,3% που ήταν το Σάββατο, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

