ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 18:28
01.09.2025 17:19

Ο Alpha «οδηγός» στην κούρσα τηλεθέασης και την Παρασκευή (29/8)

01.09.2025 17:19
Το περασμένο πενθήμερο «έκλεισε» με τον Alpha να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης και μάλιστα με μεταβολή του μεριδίου βελτιωμένο κατά 2,1% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη ημέρα.

Στο +1,4% διαμορφώθηκε η δυναμική του Mega την Παρασκευή, παραμένοντας δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις.

Γενικώς οι τάσεις ήταν ανοδικές στο σύνολο των καναλιών, πλην του Open το μερίδιο του οποίου διαμορφώθηκε στο 5,3% από 8,2% (την Πέμπτη).

