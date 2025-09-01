Ο Alpha «οδηγός» στην κούρσα τηλεθέασης και την Παρασκευή (29/8)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το περασμένο πενθήμερο «έκλεισε» με τον Alpha να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης και μάλιστα με μεταβολή του μεριδίου βελτιωμένο κατά 2,1% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη ημέρα.
Στο +1,4% διαμορφώθηκε η δυναμική του Mega την Παρασκευή, παραμένοντας δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις.
Γενικώς οι τάσεις ήταν ανοδικές στο σύνολο των καναλιών, πλην του Open το μερίδιο του οποίου διαμορφώθηκε στο 5,3% από 8,2% (την Πέμπτη).
