ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

tiletheasi_0909_1460-820_new
credit: pixabay

Το Σάββατο ο ΣΚΑΪ είχε ημερήσιο μερίδιο τηλεθέασης 10,5%. Στην πρωινή ζώνη προγράμματος του, ο δείκτης της Nielsen κινήθηκε μεταξύ 25% και 22%, «χτυπώντας» ένα 30% στην διάρκεια της εκπομπής «Οι δεκατιανοί», σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταριείας μετρήσεων τηλεθέασης.

Στο prime time του μετέδωσε την- old time classic- ελληνική αισθηματική κωμωδία «Η νεράιδα και το παλικάρι» και την ξένη αστυνομική περιπέτεια «Οριακές διαπραγματεύσεις». Εκεί η τηλεθέαση ήταν πάνω- κάτω στο 10% όσο στον «αέρα» ήταν η ελληνική ταινία και «έπεσε» κάτω από αυτό το μερίδιο στην ώρα μετάδοσης της ξένης ταινίας δράσης.

Την Κυριακή το μέσο μερίδιο του ΣΚΑΪ διαμορφώθηκε στο 10,9%. Ήταν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα βελτιωμένο σε σχέση με εκείνο του Σαββάτου.  «Αιχμή» τηλεθέασης για το κανάλι κατάφερε εκ νέου η πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Οι δεκατιανοί» με τον δείκτη της Nielsen να υπερβαίνει στη διάρκεια της εκπομπής  το 30%.

Στο prime time του, ο σταθμός έριξε το- όπως φαίνεται- «βαρύ πυροβολικό του- το ριάλιτι «Exathlon». Το «καλύτερο» του (μερίδιο πάντα) προγράμματος  ήταν λίγο πάνω από 15%, εκεί γύρω στις 21.30. Η επίδοση του σταθμού στο Κυριακάτικό Prime time ήταν ορατά βελτιωμένη από εκείνη του Σαββατιάτικου.

Πιθανόν να ικανοποίησε τον ΣΚΑΪ. Αλλά όταν στην πρεμιέρα του νέου ριάλιτι προγράμματος του μόνον στιγμιαία η τηλεθέαση ξεπέρασε το 15%, τι να περιμένει από τη στιγμή κατά την οποία  ο ανταγωνισμός θα ρίξει στη «μάχη» τηλεθέασης τις δικές του προτάσεις, όπως για παράδειγμα τη σειρά «Η γη της ελιάς» ή κάποια άλλη σειρά μυθοπλασίας  ή το «Master Chef», είναι ένα στοιχείο που δίνει αφορμή για προβληματισμό.

