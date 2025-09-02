Με ανανεωμένη εμφάνιση η Χριστίνα Σούζη στον αέρα του ΣΚΑΪ

Ανανεωμένη εμφανίστηκε στον αέρα του ΣΚΑΪ η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη, με το νέο της λουκ να τραβά τα βλέμματα.

Η αλλαγή στα μαλλιά της δεν έμεινε ασχολίαστη, καθώς οι παρουσιαστές της εκπομπής «Αταίριαστοι», Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, δεν παρέλειψαν να την πειράξουν.

Μάλιστα, την αποκάλεσαν «Τζούλιους Έρβινγκ», παραπέμποντας στον διάσημο Αμερικανό μπασκετμπολίστα με το χαρακτηριστικό άφρο στυλ.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η αλλαγή έγινε λίγο πριν φύγει για διακοπές. «Μόλις τελείωσα από εδώ πήγα στο κομμωτήριο.

Είναι τα δικά μου μαλλιά συν περμανάντ, τα μαλλιά μου είναι κατσαρά έτσι κι αλλιώς», ανέφερε, εξηγώντας πως η επιλογή αυτή την έκανε να περάσει πιο ξέγνοιαστο καλοκαίρι: «Ξέρεις πόσο με διευκόλυναν; Γιατί δεν χτενιζόμουν».

Απαντώντας σε νέο πείραγμα για το πώς δείχνουν τα μαλλιά της όταν βραχούν, είπε με χιούμορ: «Θα έρθω μια ημέρα βρεγμένη να με δείτε. Είπα να αλλάξω, βαρέθηκα τόσα χρόνια».

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Κούτρας συνέχισε λέγοντας: «Θα σε στείλουμε με τον Αντετοκούνμπο. Οι μαμάδες με αυτό το μαλλί ήταν, με αυτό μεγαλώσαμε».

Η Χριστίνα Σούζη απάντησε ότι η περμανάντ έχει επιστρέψει στη μόδα: «Την κάνουν και άνδρες, αφήνουν μπροστά το μαλλί να μεγαλώνει και ξέρεις πόσο ωραίο γίνεται;»

Πηγή: Μιντιάρχης

