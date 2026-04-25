Παπαγαρυφάλλου: Οι έξι πυλώνες για νέο παραγωγικό μοντέλο και ο ρόλος των τραπεζών

Την ανάγκη για μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, με αιχμή τον ενεργό ρόλο των τραπεζών, ανέδειξε ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO της Alpha Bank, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως υπογράμμισε, η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης δεν μπορεί να περιοριστεί σε βελτίωση δεικτών, αλλά απαιτεί βαθιές δομικές αλλαγές. «Οι τράπεζες δεν είναι απλοί διαμεσολαβητές, αλλά ενεργοί αρχιτέκτονες της οικονομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κάθε χρηματοδοτική απόφαση επηρεάζει το πώς θα διαμορφωθεί η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους οι τράπεζες καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Πρώτος είναι η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, καθώς οι σύγχρονες επενδυτικές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά από τον τραπεζικό δανεισμό. Δεύτερος είναι η πράσινη μετάβαση, που αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία, με την Alpha Bank να έχει ήδη δεσμεύσει σημαντικά κεφάλαια για βιώσιμες χρηματοδοτήσεις.

Τρίτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η βαθύτερη ενσωμάτωση των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσω συνεργασιών και πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα. Τέταρτος, η συμβουλευτική υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δυνατότητα ανάπτυξης.

Πέρα όμως από τον ρόλο των τραπεζών, ο κ. Παπαγαρυφάλλου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που απαιτούνται στη λειτουργία του κράτους και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Όπως είπε, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για επενδύσεις παραμένει η αργή απονομή της δικαιοσύνης, η οποία αυξάνει το κόστος και δημιουργεί αβεβαιότητα.

«Η Ελλάδα δεν υστερεί σε θεσμικό πλαίσιο, αλλά στην εφαρμογή του», σημείωσε, τονίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι η θέσπιση νέων νόμων, αλλά η ταχύτητα και η συνέπεια στην υλοποίησή τους. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, όπως είπε, υπονομεύει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της επόμενης δεκαετίας, προσδιόρισε πέντε κρίσιμους τομείς που θα καθορίσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Πρώτος είναι η ενέργεια, με έμφαση στην αναβάθμιση υποδομών και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων αποθήκευσης, ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο καθαρής ενέργειας.

Δεύτερος τομέας είναι οι κεφαλαιαγορές, όπου η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών μπορεί να κινητοποιήσει αποταμιεύσεις προς παραγωγικές επενδύσεις. Τρίτος είναι η καινοτομία, μέσα από τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στην ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερων και πιο ισχυρών επιχειρήσεων, μέσω συγχωνεύσεων και καλύτερης εταιρικής διακυβέρνησης. Τέλος, ανέδειξε την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως βασική προϋπόθεση για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Το συνολικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν σαφές: η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Και για να επιτευχθεί, απαιτείται συντονισμένη δράση τραπεζών, επιχειρήσεων και κράτους, με έμφαση στην ταχύτητα, τη σταθερότητα και τη στρατηγική στόχευση.

Διαβάστε επίσης:

