Στροφή τραπεζών σε προμήθειες και επενδυτικά προϊόντα αναζητώντας νέα κέρδη πέρα από τα επιτόκια

Μετά από μια περίοδο ισχυρής κερδοφορίας που στηρίχθηκε κυρίως στα αυξημένα επιτόκια, οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται να αναζητούν πλέον νέες πηγές εσόδων. Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκονται οι προμήθειες, με τους τραπεζικούς ομίλους να επενδύουν δυναμικά σε δραστηριότητες όπως το asset management, το wealth management και οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες.

Η κατεύθυνση αυτή δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση. Ωστόσο, στην ελληνική περίπτωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα επιτοκιακά έσοδα αναμένεται να περιοριστούν, οδηγώντας τις τράπεζες στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών κερδοφορίας.

Στην πράξη, η νέα στρατηγική μεταφράζεται σε μια προσπάθεια μετακίνησης κεφαλαίων από τις παραδοσιακές καταθέσεις προς επενδυτικά προϊόντα. Οι τράπεζες ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο τους πελάτες τους να στραφούν σε αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία συνοδεύονται από υψηλότερες προμήθειες.

Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά τα υπό διαχείριση κεφάλαια. Πράγματι, τα σχετικά μεγέθη παραμένουν χαμηλά σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η σύγκλιση αυτή εξυπηρετεί πρωτίστως τους επενδυτές ή τις ίδιες τις τράπεζες.

Η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων είναι ήδη εμφανής. Τα μεγέθη των εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων των τραπεζών ενισχύονται σημαντικά, κυρίως λόγω εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια. Ταυτόχρονα, τα έσοδα από προμήθειες καταγράφουν έντονη άνοδο, επιβεβαιώνοντας ότι η στροφή αυτή αποδίδει οικονομικά αποτελέσματα.

Σε επίπεδο τραπεζών, η έμφαση στις προμήθειες γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Ορισμένοι όμιλοι αντλούν πλέον σημαντικό ποσοστό των εσόδων τους από δραστηριότητες όπως το asset management και το bancassurance, ενώ θέτουν φιλόδοξους στόχους για περαιτέρω αύξηση των σχετικών εσόδων τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται και από κινήσεις συγκέντρωσης στον κλάδο. Οι εξαγορές εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων και χρηματιστηριακών υπηρεσιών εντείνονται, με στόχο την απόκτηση πελατολογίου, τεχνογνωσίας και μεριδίων αγοράς. Μέσα από αυτές τις κινήσεις, οι τράπεζες επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους σε δραστηριότητες που προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ωστόσο, η επέκταση αυτή εγείρει και προβληματισμούς. Η ενίσχυση των προμηθειών ως βασικού πυλώνα εσόδων μεταφέρει ένα μεγαλύτερο μέρος του κόστους στους πελάτες, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν για υπηρεσίες διαχείρισης και επενδύσεων. Σε ένα περιβάλλον όπου τα εισοδήματα παραμένουν πιεσμένα, η αύξηση των σχετικών χρεώσεων αποτελεί ζήτημα που δεν περνά απαρατήρητο.

Παράλληλα, η καθετοποίηση των υπηρεσιών – με τις τράπεζες να παρέχουν από τη διαχείριση κεφαλαίων έως τη θεματοφυλακή και την εκτέλεση συναλλαγών – ενισχύει τον έλεγχο της αλυσίδας αξίας, αλλά περιορίζει και τον ανταγωνισμό σε ορισμένα τμήματα της αγοράς.

Επιπλέον, η ενίσχυση των επενδυτικών προϊόντων ενέχει και κινδύνους για τους ίδιους τους πελάτες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα που δεν είναι πλήρως κατανοητά από όλους τους επενδυτές. Η μετατόπιση από τις καταθέσεις σε πιο σύνθετες επενδυτικές επιλογές απαιτεί υψηλότερο επίπεδο ενημέρωσης και κατανόησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική των τραπεζών μπορεί να ιδωθεί από δύο οπτικές. Από τη μία πλευρά, συμβάλλει στη διαφοροποίηση των εσόδων και στη σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Από την άλλη, ενισχύει τη σημασία των προμηθειών ως βασικού μηχανισμού κερδοφορίας, μεταφέροντας μέρος του βάρους στους πελάτες.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει κατά πόσο η στροφή αυτή θα οδηγήσει σε μια πιο ισορροπημένη αγορά ή αν θα εντείνει τις ανισορροπίες. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι οι τράπεζες αναζητούν νέα πεδία ανάπτυξης – και οι προμήθειες φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

