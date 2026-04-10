Σε διαρκές ράλι τιμών τα ακίνητα αφήνουν εκτός αγοράς νοικοκυριά ενώ η στεγαστική κρίση βαθαίνει

Η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να κινείται σε ανοδική τροχιά, ωστόσο πίσω από τους δείκτες και τα ποσοστά ανόδου διαμορφώνεται μια όλο και πιο πιεστική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν ότι οι τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών αυξάνονται σταθερά, εντείνοντας τη στεγαστική κρίση που ήδη επηρεάζει σημαντικό μέρος της κοινωνίας.

Σε ετήσια βάση, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών κατέγραψε αύξηση σχεδόν 8%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά πάνω από 4%. Η διαφορά αυτή δεν είναι τυχαία: αποτυπώνει την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων, η οποία φαίνεται να υπερισχύει των πραγματικών στεγαστικών αναγκών. Με άλλα λόγια, τα ακίνητα αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως επενδυτικό προϊόν και λιγότερο ως βασικό κοινωνικό αγαθό.

Η εικόνα στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αποκαλυπτική. Στην Αττική, οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος είναι ακόμη πιο έντονη, με ρυθμούς που ξεπερνούν κατά πολύ την αύξηση των εισοδημάτων. Η «έκρηξη» τιμών στη συμπρωτεύουσα δεν αποτελεί μόνο ένδειξη ανάπτυξης, αλλά και προειδοποίηση για το πώς εξελίσσεται η αγορά όταν η ζήτηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της προσφοράς.

Την ίδια ώρα, τα νότια προάστια της Αττικής και οι Κυκλάδες παραμένουν στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβών περιοχών. Περιοχές όπως η Βουλιαγμένη, η Βούλα και η Γλυφάδα συγκεντρώνουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τιμές που ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες του μέσου αγοραστή. Η αγορά σε αυτές τις περιοχές φαίνεται να απευθύνεται πλέον σε ένα περιορισμένο κοινό υψηλών εισοδημάτων ή ξένων επενδυτών.

Από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη ζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά προς πιο οικονομικές περιοχές, τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη. Περιοχές όπως ο Ταύρος, η Δάφνη και η Αγία Βαρβάρα εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές, γεγονός που δείχνει ότι οι πιέσεις μεταφέρονται και στα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς. Πρόκειται ουσιαστικά για μια «διάχυση» της ακρίβειας, που επεκτείνεται από τις ακριβές περιοχές προς τις πιο προσιτές.

Στο μέτωπο των ενοικίων, η κατάσταση είναι εξίσου πιεστική. Η αύξηση, αν και χαμηλότερη σε σχέση με τις τιμές πώλησης, συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τους ενοικιαστές. Περιοχές όπως το Πέραμα, οι Αχαρνές και το Χαϊδάρι, που παραδοσιακά θεωρούνταν πιο προσιτές, παρουσιάζουν πλέον αυξητική τάση, περιορίζοντας περαιτέρω τις επιλογές για όσους αναζητούν κατοικία με χαμηλότερο κόστος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εικόνα της χρηματοδότησης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα στεγαστικά δάνεια παραμένουν διαθέσιμα και σε αρκετές περιπτώσεις εγκρίνονται στο σύνολό τους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η πρόσβαση στην κατοικία γίνεται ευκολότερη. Αντίθετα, η αυξημένη χρηματοδότηση ενδέχεται να λειτουργεί ως καύσιμο για περαιτέρω άνοδο των τιμών, ενισχύοντας τη ζήτηση χωρίς να αντιμετωπίζει τις δομικές ανισορροπίες της αγοράς.

Η αύξηση του δείκτη Loan-To-Value, που δείχνει ότι τα δάνεια καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των ακινήτων, μπορεί να διευκολύνει την αγορά για ορισμένους, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τον κίνδυνο υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών και αβέβαιων εισοδημάτων, η επιλογή αγοράς κατοικίας μέσω δανεισμού γίνεται όλο και πιο ριψοκίνδυνη.

Το βασικό ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών είναι βιώσιμη. Η απόκλιση μεταξύ τιμών ακινήτων και πραγματικής αγοραστικής δύναμης των πολιτών διευρύνεται, δημιουργώντας μια αγορά που λειτουργεί με όρους διαφορετικούς από τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μια δομική πρόκληση που απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις. Χωρίς πολιτικές που θα ενισχύσουν την προσφορά προσιτής κατοικίας και θα περιορίσουν την ανεξέλεγκτη άνοδο των τιμών, το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανοδική πορεία της αγοράς ακινήτων δεν μπορεί να ερμηνεύεται αποκλειστικά ως ένδειξη ανάπτυξης. Για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο: δυσκολότερη πρόσβαση στη στέγη, αυξημένη οικονομική πίεση και περιορισμένες επιλογές. Και αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο μήνυμα που αφήνουν τα τελευταία στοιχεία.

