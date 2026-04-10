ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 12:00
10.04.2026 09:21

Σε άνοδο το πετρέλαιο, κοντά στα 100 δολάρια

petrelaio-oil-12-new

Aνοδικά κινούνται σήμερα Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναγγελία πως θα διεξαχθούν συνομιλίες για διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.

Οι τιμές κινούνται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, τόσο για το πετρέλαιο Brent όσο και για το West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, έπειτα από προτροπή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και ανακοίνωση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να αρχίσει «απευθείας διαπραγματεύσεις» με τη Βηρυτό και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, το Ισραήλ διεμήνυσε πως εννοεί να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία καίριας σημασίας από όπου διέρχεται σε καιρό ειρήνης σχεδόν το ένα πέμπτο των ποσοτήτων του πετρελαίου που εξάγονται από τον Κόλπο, κυρίως προς την Ασία. 

Σε αυτό το περιβάλλον οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσαν κοντά στα 97 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή. 

Η πίεση που ασκούν στις διπλωματικές προσπάθειες οι επιθέσεις του Ισραήλ και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ συντηρούν την άνοδο των τιμών, με το WTI να κινείται πέριξ των 98 δολαρίων το βαρέλι. 

Σε εβδομαδιαία βάση οι τιμές σημειώνουν πτώση πάνω από 10%, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της διαταραχής που έχει προκληθεί στην παγκόσμια αγορά δεν αφήνουν περιθώρια για σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Είναι ενδεικτικό ότι η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι η παραγωγική της ικανότητα πετρελαίου έχει μειωθεί κατά περίπου 600.000 βαρέλια την ημέρα μετά από επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ ένας μεγάλος αγωγός που σχεδιάστηκε για να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ επίσης χτυπήθηκε.

Συνολικά, περισσότερα από 12 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως θα λείπουν από την αγορά μετά την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με εκτίμηση του ΙΕΑ (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας).

STARMER2
omada_dias_new
islamabad
gynaika-xeiropedes
peripoliko new
barbakeios kreata
makaronia-new
jo malone
natasha lyonne
opekepe
STARMER2
omada_dias_new
islamabad
