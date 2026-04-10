Αγορά εργασίας: καλύτεροι δείκτες, ίδιες παθογένειες και ένα «ναι μεν, αλλά» για το μέλλον

Βελτιωμένη στα χαρτιά, προβληματική στην ουσία. Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται και στην έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Μια εικόνα που επιβεβαιώνει την πτώση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα φωτίζει τις ίδιες γνωστές «αδυναμίες» που παραμένουν εδώ και χρόνια.

Ναι, οι αριθμοί βελτιώνονται. Αλλά η πραγματικότητα πίσω από αυτούς δεν αλλάζει με τον ίδιο ρυθμό.

Το 2025, η απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται και η ανεργία υποχώρησε στο 8,9%. Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων, σύμφωνα με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, παρέμεινε θετικό, με περισσότερες από 77.000 νέες θέσεις εργασίας. Η εικόνα αυτή επιτρέπει στην οικονομική πολιτική να μιλά για «πρόοδο».

Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι είδους πρόοδος είναι αυτή.

Η αύξηση της απασχόλησης συνεχίζεται, αλλά με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, η δυναμική φαίνεται να εξασθενεί. Και αυτό σε μια συγκυρία όπου η οικονομία θα έπρεπε – θεωρητικά – να «τρέχει» πιο γρήγορα.

Από την άλλη, η ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης παρουσιάζεται ως ποιοτική βελτίωση. Πράγματι, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν και η μερική απασχόληση περιορίστηκε. Όμως η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνει απαραίτητα και την ποιότητα των αμοιβών ή τη σταθερότητα των θέσεων εργασίας, που παραμένουν κρίσιμα ζητήματα.

Ανάπτυξη με ανισότητες

Η κατανομή της απασχόλησης δείχνει επίσης ότι η ανάπτυξη δεν είναι ισόρροπη. Ορισμένοι κλάδοι – όπως οι κατασκευές, το εμπόριο και οι υπηρεσίες – εμφανίζουν σημαντική αύξηση θέσεων εργασίας. Την ίδια στιγμή, άλλοι τομείς, όπως η γεωργία και ακόμη και η υγεία, καταγράφουν απώλειες.

Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία μετασχηματίζεται, αλλά όχι απαραίτητα με όρους που ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα. Αντίθετα, δημιουργούνται νέες ανισορροπίες, που μπορεί να αποδειχθούν προβληματικές στο μέλλον.

Ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα αφορά τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει χαμηλή συμμετοχή γυναικών και νέων. Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών καταγράφεται ως θετική εξέλιξη, αλλά δεν αρκεί για να καλύψει το χάσμα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή των νέων ηλικίας 25-29 ετών μειώνεται. Δηλαδή, ένα κρίσιμο κομμάτι του παραγωγικού πληθυσμού φαίνεται να απομακρύνεται από την αγορά εργασίας – είτε λόγω απογοήτευσης είτε λόγω αναζήτησης ευκαιριών εκτός χώρας.

Παρά τη βελτίωση των δεικτών, τα δομικά προβλήματα παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα. Η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να είναι υψηλή, οι δεξιότητες των εργαζομένων συχνά δεν αξιοποιούνται πλήρως και το δημογραφικό πρόβλημα γίνεται όλο και πιο πιεστικό.

Η γήρανση του πληθυσμού δεν είναι απλώς μια μελλοντική απειλή – είναι ήδη παρούσα και επηρεάζει τόσο την αγορά εργασίας όσο και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Με λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους, οι πιέσεις αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια.

Το πραγματικό διακύβευμα

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει βελτίωση, αλλά αυτή είναι εύθραυστη και άνιση. Οι δείκτες μπορεί να δίνουν μια θετική εικόνα, αλλά δεν αρκούν για να κρύψουν τις βαθύτερες αδυναμίες.

Η συζήτηση για «μεταρρυθμίσεις» και «αναβάθμιση δεξιοτήτων» επανέρχεται σταθερά, χωρίς όμως να είναι σαφές πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά υλοποιείται. Και όσο αυτές οι αλλαγές καθυστερούν, τα ίδια προβλήματα επανεμφανίζονται.

Στο τέλος της ημέρας, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν μειώθηκε η ανεργία ή αν αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας. Είναι αν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αγορά εργασίας που θα προσφέρει σταθερότητα, αξιοπρεπείς αμοιβές και προοπτική.

Και σε αυτό το πεδίο, η απάντηση παραμένει – προς το παρόν – μάλλον επιφυλακτική.

