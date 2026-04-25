ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 09:16
Ιωάννα Λιούτα ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ

25.04.2026 07:01

Προσοχή: Η «επιστροφή φόρου» που αδειάζει λογαριασμούς, πώς να μην πέσετε στην παγίδα

25.04.2026 07:01
ioanna liouta

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα*

Η υπόθεση που έφτασε πρόσφατα σε γνώση μας ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε οργάνωση. Η ευρηματικότητα των σύγχρονων χάκερ φαίνεται πως δεν έχει όρια. Τελευταία, δεν περιορίζονται μόνο σε ύποπτα emails, αλλά περνούν στην αντεπίθεση με το λεγόμενο Vishing (φωνητική απάτη). Το περιστατικό που καταγράφηκε πρόσφατα είναι αποκαλυπτικό. Επιτήδειος τηλεφώνησε σε εργαζόμενο, συστήθηκε με το μικρό όνομα του λογιστή της εταιρείας του και, εκμεταλλευόμενος τον φόρτο εργασίας και τη βιασύνη του θύματος,τον ενημέρωσε για  «επιστροφή φόρου» και του έστειλε στο μέιλ του ταυτόχρονα σελίδα που  ολόιδια με το Taxisnet . .

Δεν μιλάμε πια για ένα τυχαίο μήνυμα που υπόσχεται αόριστα ποσά, αλλά για μια στοχευμένη επίθεση όπου ο απατεώνας γνώριζε το ακριβές ποσό της επιστροφής φόρου του θύματος,που δουλεύει,πως λέγεται ο λογιστής της επιχείρησης,πότε υπάρχει φόρτος εργασίας! 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο φορολογούμενος είχε δει τη δήλωσή του να υποβάλλεται αυτόματα (όπως συμβαίνει πλέον για χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους) και δεν γνώριζε ακόμα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Ο απατεώνας, προσποιούμενος τον λογιστή, τον κάλεσε και του ανέφερε το ποσό μέχρι τελευταίου ευρώ, κερδίζοντας αμέσως την εμπιστοσύνη του. Ο απατεώνας γνώριζε στοιχεία που προκαλούσαν εμπιστοσύνη, όπως τα πρώτα ψηφία της πιστωτικής του κάρτας,και τον καθοδήγησε να κάνει «αποδοχή» σε μια ειδοποίηση που ήρθε στο κινητό του. Μόνο η άμεση παρέμβαση της τράπεζας, που εντόπισε την ύποπτη συναλλαγή,έσωσε τις οικονομίες του ανθρώπου την τελευταία στιγμή.

Το γεγονός ότι κάποιος γνωρίζει το ποσό της επιστροφής σας ή τα πρώτα ψηφία της κάρτας σας δεν σημαίνει ότι είναι αυτός που λέει.

Τι πρέπει να προσέχουμε για να μη γίνουμε το επόμενο θύμα:

  • Η Εφορία δεν τηλεφωνεί.
  •  Η ΑΑΔΕ και οι τράπεζες δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσουν κωδικούς, PIN ή να κάνετε «αποδοχή συναλλαγής» μέσω τηλεφώνου για να σας επιστρέψουν χρήματα. Οι επιστροφές γίνονται αυτόματα στον IBAN που έχετε δηλώσει.
  • Ποτέ κλικ σε SMS ή Viber
  •   Αν λάβετε μήνυμα που σας προτρέπει να πατήσετε σύνδεσμο (link) για να λάβετε κάποιο επίδομα ή επιστροφή, διαγράψτε το αμέσως. Είναι η «κερκόπορτα» για να εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή σας.
  • Επαλήθευση από την πηγή
  •   Αν κάποιος ισχυριστεί ότι είναι ο λογιστής σας ή υπάλληλος της τράπεζας, κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε εσείς τον άνθρωπό σας στο νούμερο που γνωρίζετε.
  • Προσοχή στο Taxisnet:
  • Πληκτρολογείτε πάντα μόνοι σας τη διεύθυνση (aade.gr ή gov.gr) στον browser και μην μπαίνετε από συνδέσμους που σας έστειλαν. Ελέγχετε πάντα αν υπάρχει το εικονίδιο με το λουκέτο στη γραμμή διεύθυνσης.

Πρόσβαση στα δεδομένα.

 Αν οι απατεώνες έχουν υποκλέψει τους κωδικούς Taxisnet, μπορούν να δουν το εκκαθαριστικό σας. Χρησιμοποιούν αυτή την πληροφορία όχι για να σας δώσουν τα χρήματα (αυτά θα μπουν μόνα τους στον λογαριασμό σας), αλλά για να σας πείσουν να τους δώσετε πρόσβαση και στο e-banking σας.

Προσοχή στη διεύθυνση (URL)

Οι χάκερ φτιάχνουν σελίδες που μοιάζουν ολόιδιες με το Taxisnet.Η σωστή διεύθυνση είναι πάντα gov.gr ή aade.gr.Πριν βάλετε κωδικούς, τσεκάρετε το “λουκετάκι” αριστερά στη γραμμή διεύθυνσης.

Η “αυτοματοποιημένη” παγίδα.Φέτος, που πολλές δηλώσεις υποβάλλονται αυτόματα, πολλοί φορολογούμενοι δεν έχουν μιλήσει με λογιστή. Οι επιτήδειοι το γνωρίζουν και παριστάνουν τους λογιστές που δήθεν “ολοκλήρωσαν τη διαδικασία” για να σας βοηθήσουν.

Όσο αληθινά κι αν ακούγονται τα στοιχεία που σας παραθέτουν, η απάντηση παραμένει μία: «Ευχαριστώ, θα μπω μόνος μου στο e-banking να το ελέγξω». Ποτέ μην πατάτε “έγκριση” ή “αποδοχή” σε ειδοποιήσεις που έρχονται στο κινητό σας ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

*Πολιτική και οικονομική αναλύτρια

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 09:15
biomixania delfoi
BUSINESS

Βιομηχανία: Επενδύσεις 45 δισ., εξαγωγές-ρεκόρ και κρίσιμος ρόλος για την ανάπτυξη της οικονομίας

palestiniEkloges1
ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνη: Δημοτικές εκλογές σε Δυτική Όχθη και Γάζα εν μέσω πολέμου

ypertameio delfoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερταμείο: Νέα επενδυτική φάση με χαρτοφυλάκιο 12 δισ. και στόχο ενεργό ρόλο στην οικονομία

1 / 3